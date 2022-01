Gewerbeschau fällt auch 2022 flach

Im Vorfeld hatte sich schon längst abgezeichnet, was nun traurige Realität ist. „Also großartige Hoffnungen haben wir uns zumindest nicht machen können“, erklärt Timm Klöpper, Vorsitzender des Werberings Holtwick auf AZ-Anfrage. So fällt die Gewerbeschau auch in diesem Jahr aus. Ursprünglich war angedacht, die Veranstaltung im Jahr 2020 – fünf Jahre nach der ersten Auflage – erneut durchzuführen. Bekanntlich machte allerdings der Ausbruch der Corona-Pandemie die Planungen des Holtwicker Werberings zunichte. Dieser entschied daraufhin, die Gewerbeschau frühstens 2022 durchzuführen.

Diese Idee wurde nun frühzeitig begraben. „Die Gewerbeschau ist erst einmal für eine unbestimmte auf Eis gelegt“, kündigt Klöpper an. Immerhin könne in Zeiten, in denen die Pandemie weiterhin das Gemeindeleben in Atem hält, eine derartige Großveranstaltung kaum auf die Beine gestellt werden. „Die Organisation allein benötigt schon mindestens ein halbes Jahr. Dafür ist uns die aktuelle Situation einfach zu ungewiss“, schildert der Werbering-Vorsitzende. Stattdessen peilt dieser den Oktober und November 2022 an, um über eine mögliche Neuauflage der Gewerbeschau im Jahr 2023 nachzudenken. Ob sich die Veranstaltung dann auch umsetzen lässt, gleicht aber einem Blick in die Glaskugel.

Und dennoch: Sicher ist eines bereits jetzt. Die Gewerbeschau soll nicht eingestampft, sondern in ihre zweite Auflage gehen. „Das Thema ist definitiv nicht vom Tisch“, betont Klöpper. Schließlich sei der Startschuss im Jahr 2015 äußerst positiv aufgenommen worden. „Und die Betriebe haben weiter ein großes Interesse daran, sich bei der Gewerbeschau präsentieren zu können“, ergänzt der Holtwicker. Die Interessenslage, sowohl beim Werbering als auch bei den Ausstellern, ist eindeutig – fehlt nur ein Datum, an dem die Gewerbeschau auch stattfinden kann.