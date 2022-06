Gipfelstürmer erreichen Meilenstein

Den einen oder anderen Stein mussten sie in ihrer Schullaufbahn aus dem Weg räumen. „An manchen Tagen war der Rucksack schwer und mit Steinen gefüllt“, weiß Knut Kasche, dass das Schulleben nicht immer einfach ist. Ein Stein jedoch hat sich im Laufe der Zeit zu einem meterhohen Berg entwickelt – die Corona-Pandemie. „Schulschließung, Wechselunterricht, Absage von Schulfahrten, all das war alles andere als einfach“, betont der Schulleiter. Und dennoch: In waschechter Bergsteiger-Manier hat der Abschlussjahrgang der Paulus-van-Husen-Schule auch diesen Brocken erklommen und hinter sich gelassen. 51 Gipfelstürmer durften daher im Zuge einer Entlassfeier unter dem Motto „Stein auf Stein“ ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen.

Es ist ein besonderer Meilenstein, den die Schülerinnen und Schüler erreicht haben. Für sie beginnt nach sechs Jahren an der Paulus-van-Husen-Schule ein neuer Lebensabschnitt. „Hinterlasst Spuren, lebt eure Träume und lasst sie wahr werden“, gab Kasche den jungen Erwachsenen noch einige Worte mit auf den Weg. Legdens Bürgermeister Dieter Berkemeier und Dorothea Roters in Vertretung vom Rosendahler Bürgermeister Christoph Gottheil ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, ihre Glückwünsche an den Abschlussjahrgang zu übermitteln. „Vertraut auf die Zukunft. Habt keine Angst, Entscheidungen zu treffen und findet einen persönlichen Lebensweg“, hatte auch Roters ein paar Tipps parat.

Wie sehr die Sekundarschule unter den Strapazen der Pandemie zu leiden hatte, machte im Anschluss die DuG-Gruppe der Klasse 7 mit ihrer Darbietung deutlich. In Anlehnung an die Asterix-Reihe stellte sie die Schule als letzte Bastion gegen die Regentschaft von Herrscherin „Yvonne Gebaulius“ dar. So bleibt die tapfer durchhaltende Lehrerschaft in „Osterwickum“ und „Kleinlegden“ standhaft und wehrt alle Angriffe – vom kurzfristig geänderten Hygienekonzepten bis hin zu Homeschooling – aus Düsseldorf erfolgreich ab. Ein Tanzauftritt zahlreicher Abschluss-Schülerinnen und -schüler sowie musikalische Darbietungen des Seklero-Orchesters und der Lehrerschaft rundeten das Rahmenprogramm ab.

Dann war schließlich der große Moment gekommen. Nach und nach nahmen dieBergsteiger ihr Abschlusszeugnis entgegen. Sie haben damit, um in der Metapher zu bleiben, nicht nur die Bergspitze erreicht, sie haben dort nun auch die Gipfelflagge gehisst. Kleine Mauersteine bekamen sie ebenfalls überreicht. Nicht nur als Erinnerung für den errungenen Meilenstein, auch als eine weitere Stütze im Fundament ihres neuen Lebensabschnittes.