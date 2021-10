Gleiche Bildungschancen im Blick

Die Leiterinnen der DRK-Kindertageseinrichtungen in Rosendahl freuen sich auf viele interessierte Eltern, die sich am Tag der offenen Tür über die Angebote der Kitas informieren: (v.l.) Jana Deutscher (Fidus, Osterwick), Jasmin Breitkopf (Panama, Holtwick), Franzis van den Berg (Zwergenland, Darfeld), Sylvia Kemper (Wunderland, Osterwick) und Michaela Garwers (Haus Holtwick).

In den drei Rosendahler Ortsteilen wird in den einzelnen Einrichtungen jeweils ein „Tag der offenen Tür“ angeboten. Es gibt aber auch individuelle Termine für interessierte Eltern, wie der Träger mitteilt.

„Wir freuen uns über jeden Besuch und den Austausch mit interessierten Eltern“, machen die Kita-Leitungen gemeinsam deutlich. Worauf es in den Kitas vor allem ankommt, sei die enge Zusammenarbeit mit den Familien.

Diese Kooperation sei ein wichtiger Baustein beim Early-Excellence-Ansatz, nach dem in den fünf DRK-Einrichtungen gearbeitet wird.

Dabei geht es darum, allen Kindern die gleichen Bildungschancen zu ermöglichen und die Familien mit ihren Kindern frühzeitig zu begleiten. Schwerpunkt ist hierbei, auf individuelle Stärken und Ressourcen der Kinder zu schauen, heißt es.

An dem Tag der offenen Tür besteht für interessierte Eltern die Möglichkeit, sich mit dem pädagogischen Team auszutauschen und somit das Konzept und die Räume zu erkunden.

Um vorherige Anmeldung per Telefon oder Mail wird gebeten. Außerdem gelten angesichts der Corona-Pandemie die 3G-Regeln. Für Eltern, die an den angebotenen Terminen keine Zeit haben, besteht die Möglichkeit, individuell einen Termin zur Besichtigung zu vereinbaren. Der Anmeldezeitraum für die Kitaplätze in Rosendahl für das Kindergartenjahr 2022/23 endet am 15. November 2021.

Kontaktdaten der Kitas und die einzelnen Termine für den Tag der offenen Tür: Kita Panama in Holtwick, Tel. 02541/ 9442-6320, E-Mail: J.Breitkopf@drk-coe.de, 29. Oktober (Freitag), ab 16 Uhr; Kita Haus Holtwick in Holtwick, Tel. 02541/ 9442-6310, E-Mail: M.Garwers@drk-coe.de, 29. Oktober (Freitag), ab 15 Uhr; Kita Zwergenland in Darfeld, Tel. 02541/ 9442-6330, E-Mail: F.vandenBerg@drk-coe.de, 24. Oktober (Sonntag), ab 9.30 Uhr; Kita Wunderland in Osterwick, Tel. 02541/ 9442-6340, E-Mail: S.Kemper@drk-coe.de, Termin nach telefonischer Vereinbarung möglich; Kita Fidus in Osterwick, Tel. 02541/ 9442-6300, E-Mail: J.Deutscher@drk-coe.de, 24. Oktober (Sonntag), ab 15 Uhr.