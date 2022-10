Großeinsatz: Rosendahler festgenommen

(leg). Ein Großeinsatz hielt am gestrigen Dienstag die Polizei in Atem. Insgesamt war ein Aufgebot von mehr als 200 Einsatzkräften beteiligt – auch in der Gemeinde. Im Fokus: ein 45 Jahre alter Mann aus Rosendahl. Bei ihm und einem 36-jährigen Essener handelt es sich um die beiden Hauptbeschuldigten eines Fälscherrings. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Borken hervor. Intensive Ermittlungen gingen diesem Großeinsatz der Polizei in mehreren Bundesländern und in den Niederlanden voraus.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass ein Fälscherring in knapp über 150 Fällen für falsche TÜV-Berichte und -Plaketten verantwortlich ist. Einer der Hauptverdächtigen ist ein 45-jähriger Mann aus Rosendahl, der sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Die Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Borken führte die Ermittlungen gegen ein überregional agierendes Netzwerk. Dieses steht im Verdacht, seit mehreren Jahren banden- und gewerbsmäßig gefälschte Urkunden in Sachen Kraftfahrzeug-Hauptuntersuchung, also TÜV-Berichte, herzustellen und zu vertreiben. Die Tatverdächtigen sollen nach bisherigen Kenntnissen dazu gefälschte Stempel der Prüforganisationen KÜS und Dekra eingesetzt haben, um gegen Bezahlung gefälschte Prüfberichte zu erstellen. Die entsprechenden Plaketten lieferten die Tatverdächtigen entweder mit oder die Fahrzeughalter erhielten diese nach Vorlage der gefälschten Prüfberichte durch die Behörden. Konkret wird in circa 150 Fällen ab dem Jahr 2020 ermittelt. „Wir können nicht ausschließen, dass es noch mehr als diese 150 Fälle werden“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Nachfrage der AZ-Redaktion.

Das zuständige Gericht ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster Durchsuchungen der Wohn- und Geschäftsgebäude von sieben Beschuldigten an. Gegen den Rosendahler und dem vermeidlichen Mittäter aus Essen erließ das Amtsgericht Münster auf Antrag der Staatsanwaltschaft zudem Untersuchungshaftbefehle. Die beiden Festgenommenen sollen einem Haftrichter vorgeführt werden, der dann über die Anordnung der Untersuchungshaft entscheiden wird. In welchem der drei Rosendahler Ortsteile der Verdächtige wohnhaft ist, wollte Botzenhardt nicht beantworten. Auch aus Gründen des Identitätsschutzes.

„Intensive Ermittlungen haben den Verdacht bestätigt, dass durch kriminelles Handeln Hauptuntersuchungsdokumente im großen Stil gefälscht wurden und somit verkehrsunsichere Fahrzeuge weiter am Straßenverkehr teilnehmen konnten“, informiert Polizeioberrat Frank Schulz, der als Leiter der Borkener Direktion Verkehr den großflächigen Gesamteinsatz führte. „Dem haben wir mit der heutigen länderübergreifenden Aktion einen Riegel vorgeschoben.“

Bei den Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel gefunden und sichergestellt. Insgesamt durchkämmten die Einsatzkräfte 17 Objekte. Der Schwerpunkt befand sich dabei mit neun Objekten in Essen. Zwei Durchsuchungen fanden in Gronau, jeweils eine in Ahaus-Ottenstein, Berlin, Mülheim an der Ruhr, Rodgau, Overdinkel in den Niederlanden und eben in Rosendahl statt. Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich neben den besagten Hauptverdächtigen gegen zwei Männer aus Essen im Alter von 29 und 31 Jahren, zwei Männer aus Gronau im Alter von 31 und 39 Jahren und einen 34-Jährigen aus Ahaus. Der Hauptbeschuldigte aus Essen steht im Verdacht, die Fälschungen durchgeführt zu haben. Die übrigen Tatverdächtigen werden beschuldigt, in unterschiedlichem Ausmaß als Vermittler zwischen „Endkunden“ und Fälscher tätig gewesen zu sein.

Die Ermittlungen, auch gegen die zahlreichen „Endkunden“, dauern an, wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist. Inwieweit sich auch Rosendahler unter den „Endkunden“ befinden und ob verkehrsunsichere Fahrzeuge im lokalen Straßenverkehr des Kreises Coesfeld unterwegs waren und sind, dazu wollte sich Oberstaatsanwalt Botzenhardt nicht äußern. „Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch zu früh, um Details einzugrenzen.“