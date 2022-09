„Großes Fest“ zum runden Geburtstag

Dabei gab es für die Besucher einiges zu entdecken. Zwischen 11 und 17 Uhr konnten sich die Kinder schminken lassen, ein Luftballonkünstler zauberte wunderbare Figuren, darunter Schwäne und Einhörner. Auch ein kleiner Bobbycarparcours war ständig in Betrieb. Wer es etwas ruhiger, aber nicht minder spannend mochte, konnte sich in einer Märchenstunde von Gerda Nonhoff in die Welt der Märchen entführen lassen. Wer in die Geschichte des Kindergartens eintauchen wollte, hatte ebenfalls Gelegenheit dazu. Von der Gründung am 2. Juni 1932 und den Anfängen bis heute fanden sich eine Vielzahl informativer Zeitungsberichte an einer Pinnwand. Daneben hatten die Erzieherinnen Sprüche aus Kindermund gesammelt, die zum Schmunzeln anregten.

Ein Imbissstand, gekühlte Getränke und eine Cafeteria ergänzten das Angebot und ließen niemand hungrig und durstig zurück. Beim Genuss zum Beispiel der Kuchen nutzten die Besucher die Gelegenheit, sich zu treffen und auszutauschen. „Es ist heute ein gemütliches Kommen und Gehen“, stellte Nicole Jasper fest: „Das liegt auch an der guten familiären Atmosphäre, die wir pflegen. Es ist einfach schön, Familien und ihre Kinder eine Zeit lang zu begleiten, und diese uns eigene Atmosphäre erklärt ja unter anderem auch die neunzig Jahre Bestehen.“

Neben den vielfältigen Aktionen gab die Band „Jojos“, bestehend aus den Brüdern Jens und Jörg Mehring, als Finale ihr Kindermitmachprogramm zum Besten. Nachdem Maskottchen „Hasi“ alle zusammengeholt hatte, konnten die Kinder und ihre Begleiter noch einmal richtig abfeiern. Da ging es hüpfend und singend ordentlich zur Sache. Eine Polonaise durch den Kindergartengarten durfte natürlich auch nicht fehlen. „Alles in allem ein runder Tag“, war nicht nur Nicole Jasper bestens zufrieden.