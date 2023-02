Grüne wollen Grundsteuer C in Rosendahl

Geht es nach der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, wird in der Gemeinde ab dem Jahr 2025 die Grundsteuer C eingeführt. Damit sollen „baureife, unbebaute Grundstücke“ besteuert werden. Einen entsprechenden Antrag stellte die Fraktion an die Gemeinde und den Rat. Der zu beschließende Steuersatz sollte dem Antrag nach „entsprechend hoch angesetzt werden“, um eine Steuerungswirkung auszulösen. Der Haupt- und Finanzausschuss diskutiert heute über diesen sowie über weitere Anträge der Grünen.

Bündnis 90/Die Grünen wollen die Grundsteuer C in Rosendahl einführen. Diese bezieht sich auf baureife, aber unbebaute Grundstücke. Laut Bund kann diese Steuer ab 2025 in den Kommunen eingenommen werden und soll Spekulationen mit Bauland unattraktiver machen.

0 Keine Aufschlüsselung gebe es laut dem Antrag darüber, wie viele baureife, aber unbebaute Grundstücke es in der Gemeinde gebe. Um den Rosendahlern dennoch ein Zeichen zu geben, „dass es klares Ziel der Gemeinde ist, die Innenverdichtung voranzutreiben“, will die Fraktion ab 2025 die Grundsteuer C einführen. Diese soll Spekulationen verteuern und finanzielle Anreize setzen, auf baureifen Grundstücken tatsächlich Wohnraum zu schaffen. Wie das Bundesfinanzministerium informiert, würden Grundstücke häufig nur gekauft, um eine Wertsteigerung abzuwarten und die Grundstücke anschließend teuer wieder zu verkaufen – was verhindert, dass dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden kann.

Vom Bund wurde beschlossen, dass diese Steuer ab 2025 im Zuge der Grundsteuerreform eingeführt werden kann, beschlossen werden könne sie laut Antrag in den Kommunen aber schon früher. Nordrhein-Westfalen folgt dem vom Bund beschlossenen Modell (siehe Info-Box). Um eine Steuerwirkung auslösen zu können, soll die Grundsteuer C in Rosendahl hoch angesetzt werden – zum Beispiel doppelt so hoch wie die Grundsteuer B.

0 Grundsätzlich, so formulieren es die Grünen in einem weiteren Antrag, müsse festgehalten werden, wie und wohin sich Rosendahl in Bezug auf die künftige Ausweisung von Wohngebieten entwickeln will. Wo macht es aus städtebaulicher Sicht Sinn zu wachsen? Fragen wie solche können laut den Grünen nicht in der Gemeindeverwaltung „fundiert geklärt werden“. Für einen Klärungsprozess sollen 20 000 Euro in den noch zu verabschiedenden Haushalt 2023 eingestellt werden. Wofür die Mittel konkret verwendet werden sollen, ist nicht umschrieben.

0 Darüber hinaus möchten die Grünen an das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ anknüpfen. Damit wurde seinerzeit der Erwerb einer alten Immobilie unterstützt, die von meist jüngeren Personen gekauft und anschließend modernisiert wurde. Mit einer Wohnbauförderung „Aus 1 macht 2“ sollen nun Familien unterstützt werden, die ihr Eigenheim derart umbauen, dass dort zwei Familien wohnen können. „Die Generationen wohnen nicht mehr zusammen, die Kinder der Familien wohnen nicht mehr mit ihren Eltern unter einem Dach“, beschreiben die Grünen in ihrem Antrag das Problem. Bei der Wohnbauförderung soll dem entgegengewirkt werden. Das Programm zielt aber nicht nur auf familieninterne Lösungen ab. „Es müssen nicht die eigenen Kinder sein“, heißt es weiter. Es könnten auch Familien sein, die gemeinsam mit den Hauseigentümern die Immobilie von einer auf zwei Einheiten umbauen, sodass dort zwei Familien wohnen können. Für die Entwicklung des Programms wollen die Grünen 20 000 Euro im Haushalt sehen, damit ab 2024 die ersten Förderungen ausgesprochen werden können.