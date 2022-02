„Gürtel wird etwas enger geschnallt“

Rosendahl

Noch ist der gemeindliche Haushalt nicht in trockenen Tüchern. Er enthält aber eine Vielzahl an Projekten, die im laufenden Jahr angeschoben, umgesetzt oder fertiggestellt werden sollen. Einige von diesen Themen wurden bereits im vergangenen Jahr heiß diskutiert – man erinnere sich an die Umgestaltung der Holtwicker Ortsdurchfahrt oder die Umrüstung der Laternen auf LED-Leuchtkörper. Im Interview mit Redakteur Leon Seyock berichtet Bürgermeister Christoph Gottheil über die aktuelle Lage in der Gemeinde und kündigt an, dass es mittelfristig trotz defizitärem Haushalt keine Steuererhöhungen geben soll.