„Gürtel wird etwas enger geschnallt“

Noch ist der gemeindliche Haushalt nicht in trockenen Tüchern. Er enthält aber eine Vielzahl an Projekten, die im laufenden Jahr angeschoben, umgesetzt oder fertiggestellt werden sollen. Einige von diesen Themen wurden bereits im vergangenen Jahr heiß diskutiert – man erinnere sich an die Umgestaltung der Holtwicker Ortsdurchfahrt oder die Umrüstung der Laternen auf LED-Leuchtkörper. Im Interview berichtet Bürgermeister Christoph Gottheil über die aktuelle Lage in der Gemeinde und kündigt an, dass es mittelfristig trotz defizitärem Haushalt keine Steuererhöhungen geben soll.

Eineinhalb Stunden dauerte das Jahresinterview mit Bürgermeister Christoph Gottheil in seinem Büro. Themen wie KAG-Beiträge, eingestellte Gelder in den Haushalt, die Frage nach Steuererhöhungen und Prognosen für die Zukunft kamen dabei auf den Tisch.

Herr Gottheil, wie reagieren Sie, wenn Sie jemand auf die Linden in Holtwick anspricht?

Christoph Gottheil: Es ist interessant, dass mich privat kaum jemand mit diesem Thema konfrontiert. Formal hat es ja eine Unterschriften-Aktion, politische Diskussionen und mehrere Leserbriefe gegeben. Im Nachgang zu der offenen Informationsveranstaltung im Sommer wurden viele Fragen sachlich geklärt, seit September hat mich allerdings kein Baumschützer direkt kontaktiert. Vor kurzem haben wir Gespräche mit Straßen.NRW und dem Kreis geführt und uns mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Baumfällung die letzte Lösung ist. Erhalten wir die Linden, müssten die Radfahrer laut Ankündigung des Kreises auf der Straße fahren und auf die Gemeinde kämen jedes Jahr Flickarbeiten im Bereich der Baumwurzeln zu. Das gilt es abzuwägen. Antworten werden wir liefern.

Sie haben während der Diskussionen immer wieder gesagt, dass es ein emotionales Thema sei, das aber sachlich betrachtet werden müsse. Welche Emotionen verspüren Sie eigentlich als Holtwicker?

Gottheil: Ich möchte mir nicht ausmalen, was passieren kann, wenn die Radfahrer auf der Straße fahren. Wegen der starken Befahrung, auch durch Lkw, habe ich große Bedenken. Für diese Ansicht habe ich von Beginn an deutlich Partei ergriffen. Die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer ist für mich letztendlich das entscheidende Argument. Meiner Meinung nach kommt bei der Betrachtung der Fakt zu kurz, dass bei einer Fällung der Linden neben der geplanten Ersatzpflanzung von rund 120 neuen Bäumen am Napoleonsweg auch neue Bäume entlang der Bundesstraße gepflanzt werden – wenn auch weitaus weniger als im Bestand. Die goldene Lösung wird es aber nicht geben.

Nicht nur die Ortsdurchfahrt in Holtwick, auch die in Osterwick war bereits Ende 2019 Thema, als die L 571 als Gemeindestraße herabgestuft werden sollte. Danach wurde es aber ruhig um das Vorhaben.

Gottheil: Die Abstufung erfolgte 2020. Ich gebe zu, dass wir bei dieser Angelegenheit ein Jahr verloren haben, was der Pandemie geschuldet ist. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: In diesem Jahr möchten wir eine Bürgerversammlung in Präsenz durchführen und persönliche Gespräche mit den Anliegern führen. Denn im Gegensatz zur Ortsdurchfahrt in Holtwick stehen in Osterwick die gestalterischen Maßnahmen im Fokus, da auch Plätze entlang der Hauptstraße mit in die Planungen einbezogen werden sollen. Zudem sollen Elemente zur Verkehrsberuhigung eine zentrale Rolle spielen. Je nach Art des Ausbaus werden dann auch KAG-Beiträge auf die Anlieger zukommen.

Da wären wir auch schon beim Thema LED-Beleuchtung.

Gottheil: Natürlich werden auch wegen der Umrüstung KAG-Beiträge anfallen. Ich kann aber versprechen, dass diese in fast allen Fällen deutlich unter 100 Euro liegen werden. Die Auftragsvergabe ist erfolgt, und voraussichtlich Ende Februar werden die ersten Leuchtkörper ausgetauscht. Ich hoffe, dass bis zum späten Sommer oder frühen Herbst die bauliche Aufgabe abgearbeitet sein wird. Erst wenn wir die letzte Rechnung bekommen haben, können wir mit der Erstellung der Beitragsbescheide beginnen.

Die entsprechenden Mittel dafür sowie für zahlreiche andere Projekte sind im diesjährigen Haushalt veranschlagt. Dieser soll noch in diesem Monat verabschiedet werden. Welche Projekte genießen im Rathaus Priorität?

Gottheil: Das Dorfgemeinschaftshaus in Darfeld soll fertiggestellt werden, genauso das Regenrückhaltebecken in Darfeld. Mit dem An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Osterwick soll zeitnah begonnen werden. Für Darfeld geht es nach Vorlage der Baugenehmigung in die nächsten Umsetzungsschritte, in Holtwick streben wir diesbezüglich die Planungsreife an. Hier soll ein Planungswettbewerb durchgeführt werden. Eine Menge passieren soll außerdem für Bauwillige: Erste Kontakte zum Investor des geplanten Baugebiets Darfeld Nordwest sollen sie in diesem Jahr knüpfen können. Für Osterwick und Holtwick können wir aktuell leider keine Wohnbaugrundstücke anbieten. Wir führen jedoch intensive Gespräche, um Bauwilligen ein Angebot unterbreiten zu können.

2,8 Millionen Euro waren für den Neubau der Sporthalle in Holtwick eingestellt. Überraschenderweise kippte der Rat das Vorhaben. Was passiert mit den Geldern?

Gottheil: Die veranschlagte Summe bleibt – vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates – im Haushalt eingestellt. Die Politik hat uns als Aufgabe mitgegeben, Expertise durch einen Gutachter zu Rate zu ziehen. Er wird feststellen, ob eine Sanierung der Halle wirtschaftlich ist. Wenn sie stehen bleiben soll, drängt sich allerdings direkt die Frage auf, wie die räumliche Erweiterung des Offenen Ganztags der Grundschule umgesetzt werden kann. Egal ob für Sanierung, Erweiterung oder Neubau: Wir werden so oder so viel Geld in die Hand nehmen müssen.

Nicht nur der Haushalt 2022 weist ein Defizit von rund 1,5 Millionen Euro auf, auch die Entwürfe für die Folgejahre sind defizitär. Müssen die Rosendahler mit Steuererhöhungen rechnen?

Gottheil: Aktuell nicht. In der Vergangenheit konnten wir ein gutes Eigenkapital aufbauen, womit wir die Defizite jetzt und in den nächsten Jahren ausgleichen können – auch wenn die Kreisumlage stark gestiegen ist, weshalb sich bei mir etwas Unwohlsein breitmacht. Erfreulicherweise sind allerdings auch die Gewerbesteuereinnahmen in die Höhe gegangen – nicht wegen Erhöhung des Hebesatzes, sondern weil die Auftragslage bei einer Großzahl der Betriebe vor Ort gut ist. 2025 soll die Grundsteuer reformiert werden, was ein geeigneter Zeitpunkt ist, um die dann ohnehin erforderliche Hebesatzdiskussion vor dem Hintergrund geänderter Besteuerungsgrundlagen nur einmal zu führen. Wie sich die Steuern entwickeln, hängt von den Finanzlagen in den nächsten Jahren ab.

Nach Ihrer Haushaltseinbringung im Rat titelte die AZ am 17. Dezember: „Die fetten Jahre sind vorbei“. Wie „fett“ sieht es denn konkret für die Zukunft aus?

Gottheil: Darum, dass der Gürtel etwas enger geschnallt wird, mache ich keinen Hehl. Auch auf uns als Gemeinde kommen Kostensteigerungen zu, die wir nicht ändern können – beispielsweise Baukosten. Was wir aber tun können, ist, uns autark aufzustellen, um uns vom Markt ein Stück weit unabhängig zu machen. Zum Beispiel möchten wir die Ausstattung gemeindlicher Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen angehen. Trotzdem werden wir als Gemeinde weiter Geld in die Hand nehmen, um mit der Zeit zu gehen. Neben geschriebenen Investitionen wie im Bereich der Abwasserbeseitigung sollten wir uns aber auch „Nice-to-have“-Projekte wie die Umgestaltung der Ortsdurchfahrten leisten. So wollen wir als Kommune attraktiv bleiben. Da gilt es, noch stärker auf Fördermittel und günstige Kreditaufnahmen zurückzugreifen. Mein Ansatz ist: Wo es geht, müssen wir uns selbst helfen.

Im September 2025 stehen die nächsten Kommunalwahlen an. Wie sieht Rosendahl dann aus?

Gottheil: Wir werden hoffentlich gut unterwegs sein und viele Projekte fertiggestellt haben. Die Flurbereinigung inklusive der Sanierung von Wirtschaftswegen ist abgeschlossen und ein klares Konzept für die Zukunft der OGS in allen Grundschulen ist fertig. Die Feuerwehrgerätehäuser in Osterwick, Darfeld und Holtwick stehen, die Digitalisierung haben wir weit vorangetrieben und teure Kredite weiter abgetragen. Ein großer Wunsch ist auch, dass möglichst viele Häuslebauer und Gewerbetreibende bis dahin ihre Bauträume umsetzen konnten.