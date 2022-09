Gutachten lassen auf sich warten

Fällung der Linden an der B 474 in Holtwick

Holtwick

Weiter in den Sternen steht die Zukunft der rund 40 Linden, die die Ortsdurchfahrt in Holtwick säumen. Wie bekannt ist, sollen diese für eine neue Gestaltung der Straße gefällt werden. Im Sommer 2021 stellte die Gemeinde zwei unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen vor – beide hatten jedoch gemein, dass die Linden aus Sicherheitsgründen verschwinden müssen. Damals hieß es, dass die Bäume noch im Herbst 2021 gefällt werden und die Umbaumaßnahme in diesem Jahr beginnen soll. Auch wenn an der Bundesstraße selbst bisher nichts passiert ist, laufen im Hintergrund Gespräche, Diskussionen und Initiativen zum Erhalt der Bäume. Auch warten die Verantwortlichen momentan auf Gutachten, ehe weitere Schritte gegangen werden können. Wann diese vorliegen und Planungen entsprechend vorangetrieben werden, konnten die Kreisverwaltung und die Gemeinde auf Nachfrage nicht mitteilen. Die Entwicklungen in der Übersicht:

Von Leon Seyock