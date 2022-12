Gute Laune auch in kleineren Gruppen

Osterwick

Manchmal bringen schwierige Zeiten auch neue, positive Dinge mit sich. Und so war es auch im Seniorenheim der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian. Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie konnten seit 2020 viele weihnachtliche Aktionen nicht mehr im großen Kreis aller Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern nur noch in Kleingruppen stattfinden. Was aber der Stimmung oft gar keinen Abbruch tat, wie der Leiter des Sozialen Dienstes, Thomas Süthold, meint. „Der familiäre Charakter einer Wohngruppe ist sehr gewachsen in der Coronazeit“, sagt er zu der Tatsache, dass viele Aktionen nur noch in der jeweiligen Wohngruppe, und nicht mehr mit allen Hausbewohnern, stattfinden konnten. „Die Bewohnerinnen und Bewohner genießen es, im Kreise vertrauter Personen zu sein“, sagt er.

Von Alexander Bitting