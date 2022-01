Gutscheine noch bis Jahresende einlösen

(leg). Seit 2004 sind die Rosendahler Blüten als sehr erfolgreiche Gutscheine im Umlauf. Sie erfreuen sich auch 18 Jahre nach ihrer Einführung weiterhin großer Beliebtheit. Allerdings stellten sie die Werberinge der drei Rosendahler Ortsteile zum Teil auch vor organisatorische Herausforderungen. Immerhin konnten die Blüten bisher ohne zeitliche Begrenzung eingelöst werden. Allerdings haben das nicht alle Gutscheinbesitzer beherzigt – was einem immens großen Aufwand für die drei Werberinge in Rosendahl ergeben hat. Diese Situation sei schon über einen längern Zeitraum bekannt und sollte nicht dazu führen, die beliebten Blüten womöglich nicht mehr anbieten zu können.

Vor Kurzem haben sich daher die Vorstände der Werberinge in Person von Timm Klöpper, Günther Vollmer und Nicole Wegmann sowie Arkin Eryilmaz, der Kassierer der Werberinge, in einer Videokonferenz zusammen gefunden, um mit Henning Illerhues von der Gemeinde Rosendahl sowie der Rechtsanwältin Lena Bäumer eine Lösung zu erarbeiten. Diese ist nun gefunden: So informierte Lena Bäumer darüber, dass Wertgutscheine – wie die Rosendahler Blüten – der allgemeinen gesetzlichen Verjährung von drei Jahren jeweils zum 31. Dezember unterliegen. Das bedeutet, dass die im Jahr 2018 ausgestellten Blüten grundsätzlich zum 31. Dezember verjährt sind. Blüten, die vor 2018 ausgestellt wurden sind bereits seit längerer Zeit verjährt.

„Wir haben dennoch entschieden, dass die Gutscheine, die vor dem 31. Dezember 2018 ausgestellt wurden, noch bis zum 31. Dezember 2022 in den Rosendahler Geschäften eingelöst werden können“, erklärt Nicole Wegmann stellvertretend für die drei Werberinge. Alle neueren Blüten sind ab sofort drei Jahre ab Ausstellungsdatum jeweils bis zum 31. Dezember verwendbar.

Um noch möglichst vielen Personen die Einlösung der Gutscheine zu ermöglichen, bitten die Werberinge alle Rosendahler, in ihre Schubladen und hinter den Schränke zu schauen, ob sie noch alte Blüten finden, um diese nicht verfallen zu lassen.