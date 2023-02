„Habe mit glücklichen Menschen zu tun“

Der nächsten Eheschließung, die in Rosendahl ansteht, dürfte Britta Wagner besonders entgegenfiebern. Nicht nur, weil eine Trauung ohnehin ein besonderer und schöner Moment ist, sondern auch, weil Wagner dabei ihre erste Traurede halten wird. „Ich bin gespannt, wie es wird, freue mich aber schon sehr darauf“, blickt Britta Wagner zuversichtlich in die Zeit. Gemeinsam mit Sandra Haase wurde sie vor einer Woche zur neuen Standesbeamtin in der Gemeinde bestellt. Zu ihrem Beruf gehört allerdings viel mehr, als zwei Verliebte zu verheiraten und Glückwünsche auszusprechen, wie sie bei einem Besuch in ihrem Büro erzählt.

Bevor Britta Wagner ins Standesamt kam, war sie über 30 Jahre lang bei der Gemeinde im Bereich Finanzen beschäftigt, „sogar meine Ausbildung habe ich schon hier in der Verwaltung gemacht“, schmunzelt die Holtwickerin. Viel mit Steuern habe sie zu tun gehabt und habe sich zum Schluss um die Buchhaltung gekümmert. „Das hatte den Effekt, dass ich immer weniger mit Menschen zu tun hatte“, blickt Wagner zurück. Als dann feststand, dass die bisherige Standesbeamtin Annette Kauling die Gemeinde aus Altersgründen verlassen wird, war für Britta Wagner klar, dass sie ihren Beruf wechseln möchte. Auch der Bürgermeister habe bei ihr angeklopft und nachgefragt, ob sie sich diesen Job vorstellen könne – damit war die Entscheidung endgültig gefallen.

Kurz schaute sie im Sommer Annette Kauling über die Schulter, ehe sie ihre Aufgaben ab August übernommen hat. „Ich habe mich ein wenig durchgekämpft, aber es hat gut funktioniert“, berichtet Wagner. Nach einem bestandenen Lehrgang im „Haus der Standesbeamten“ bei Fulda im Januar wurden Wagner und Haase in einer kleinen Feierstunde nun offiziell zu Standesbeamten im Bezirk Rosendahl bestellt. Und schon jetzt weiß Britta Wagner, dass es die richtige Entscheidung war, die Abteilung zu wechseln: „Ich habe mit so vielen glücklichen Menschen zu tun, wenn sie zu mir kommen und ihre Ehe anmelden“, freut sich Wagner mit ihnen. In den vergangenen Monaten haben Marita Kortüm und Martin Stauvermann die eigentlichen Eheschließungen vorgenommen – nach der offiziellen Berufung zur Standesbeamtin ist nun aber vor allem Wagner am Zug. Sie besetzt das Amt 30 Stunden pro Woche, Sandra Haase unterstützt wöchentlich mit neun Stunden. Auch Kortüm und Stauvermann werden ihnen für Trauungen weiterhin zur Seite stehen.

Genauso wie Eheschließungen gehören aber auch die Beurkundungen von Sterbefällen und die Vergabe von Gräbern auf dem gemeindlichen Friedhof zu ihren Aufgaben dazu. Personen, die eine Namensänderungen wünschen, Vaterschaften anerkennen oder Urkunden anfordern möchten, finden ab sofort ebenfalls den Weg in Wagners Büro. „Man meint ja immer, dass ein Standesbeamter den ganzen Tag nur Trauungen macht“, sagt Britta Wagner und lacht. Dass das aber nicht so sei, macht sie an einem Beispiel fest: „Unser Lehrgang lief über zwei Wochen. Davon haben wir eine Stunde über Eheschließungen gesprochen, sonst ging es hauptsächlich um rechtliche Dinge“, unterstreicht sie – auch wenn Trauungen natürlich die schönste Seite an ihrem Beruf sei. Vor allem, wenn die Traureden persönlich gestaltet seien, meint Wagner. Übrigens: Im Februar und März sind in der Gemeinde bislang keine Trauung geplant. Wer die Feuerprobe von Britta Wagner erleben möchte und heiratswillig ist: Das Standesamt ist täglich erreichbar...