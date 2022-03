Überhaupt waren an diesem Tag auf dem Sportplatz in Darfeld die Farben blau und gelb – die Nationalfarben der Ukraine – groß angesagt. Für die Idee eines Familientages zugunsten der Menschen in der Ukraine und für den Frieden fanden sich in kurzer Zeit zahlreiche Sponsoren und Vereine, die etwas beitrugen. Wenn es einen guten Grund gibt, sind alle schnell zur Stelle – und Solidarität zeigen geht hervorragend mit einem Fest für Familien mit allem Drum und Dran. Entsprechend willkommen hieß Carina Uphaus vom Organisationsteam die Familien, die am Sonntagmorgen den Zauberer und Ballonkünstler bewundern konnten. „Lasst uns den Optimismus nicht verlieren“, betonte sie nochmal ihr Statement der letzten Woche. „Ich wünsche allen: Habt Spaß für den guten Zweck, denn heute ist Mitmachen alles.“

Die Angebote wurden gut genutzt: Die Hüpfburg wurde umlagert, geschminkte Kinder freuten sich, das Riesen-Fußballdart und weiteres mehr brachten Spiel und Spaß, während die Erwachsenen Kaffee und Kuchen genossen oder sich am Imbiss stärkten. Für den guten Zweck verzehrt schmeckte es schließlich umso besser. Auch Friedenslichter wurden verkauft. Sportlich wurde es selbstverständlich auch: Auf dem Kunstrasen kickten die Kids die zur Verfügung gestellten Bälle, Ponyreiten war im Angebot und die „Turo Tanzkids“ zeigten unter großem Interesse und Applaus ihr Können.

Im Laufe des Nachmittages schon zeigte sich Ulrike Uphaus von den Organisatoren glücklich: „Es läuft perfekt, alle sind super zufrieden.“ Auch Heike Ahlers, die beim Kuchenverkauf half, freute sich über den gelungenen Nachmittag: „Man sieht nur in lachende und fröhliche Gesichter, das ist so schön nach der langen Zeit der Einschränkungen.“ Weitere Stimmen aus dem Kuchenteam bestätigten dies und teilten mit, dass viele Gäste den Betrag für den guten Zweck einfach mit den Worten „Stimmt so!“ aufgerundet hätten.

Wie hoch die Spendensumme ausgefallen ist, werden die Organisatoren nach ausgiebigem Zählen in den nächsten Tagen mitteilen. Eines steht aber bereits jetzt schon fest: Am Ende dieses heiteren Familienfestes dürfte eine ordentliche Summe für die Menschen in der Ukraine zusammengekommen sein.