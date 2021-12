„Hand in Hand“ 1000er-Marke geknackt

Die magische Grenze war zum Greifen nah – und letztendlich wurde sie auch erreicht. „Die 1000er-Marke ist auf jeden Fall geknackt“, jubelte Barbara Hohmann, als gegen 16 Uhr die letzten Impfungen vorgenommen wurden. Bis in den späten Nachmittag hinein suchten zahlreiche Rosendahler und auch Personen aus dem Umkreis die Zweifachsporthalle in Osterwick auf, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Aktion war von der Gemeinde Rosendahl in Zusammenarbeit mit der Arztpraxis Hohmann ins Leben gerufen worden.

„Das war eine großartige Gemeinschaftsleistung“, freute sich Hohmann über den reibungslosen Ablauf der Impfkampagne. So sorgten Mitarbeiter der Gemeinde in der Warteschlange vor der Zweifachsporthalle für Ordnung. Diese erstreckte sich zeitweise bis hin zur Bushaltestelle an der nahegelegenen Sebastian-Grundschule. „Die durchschnittliche Wartezeit betrug trotzdem nur knapp 20 bis 30 Minuten“, erzählte Hohmann. Möglich war das nur dank der Mithilfe weiterer engagierter Beteiligter. Immerhin war nicht nur die Gemeinde involviert, auch das Deutsche Rote Kreuz und die Feuerwehr halfen dabei, dass die Aktion ohne Komplikationen über die Bühne ging. „Wir haben die Personen hier in Empfang genommen und auf die einzelnen ,Impfstraßen’ verteilt und hatten die Personen im Blick, die gerade geimpft wurden“, erklärte Rotkreuzleiter Peter Brüning. Währenddessen wurde in der Interims-Impfstation ein Piks nach dem anderen gesetzt. „So etwas funktioniert nur, wenn hier Hand in Hand gearbeitet wird. Alleine wäre das für uns nicht zu stemmen gewesen“, betonte Hohmann.

Was für einen Effekt solche Aktionen haben, stellte Sebastian Hohmann heraus. „Es waren neben den vielen Booster-Impfungen auch knapp 50 Personen vor Ort, die sich die erste Impfung abgeholt haben“, schilderte er. Schließlich konnte ganz unkompliziert und ohne vorherige Terminabsprache einfach die Zweifachsporthalle besucht werden. Das senke die Hemmschwelle. Besonders wichtig sei darüber hinaus, dass mit dieser und der Aktion am Wochenende davor nun ein großer Teil der Rosendahler bereits ihren dritten Piks bekommen haben. „Viele dürften jetzt versorgt sein“, mutmaßt Sebastian Hohmann. Nach zwei aufeinanderfolgenden Samstagen voller Impfungen dürfen am kommenden Wochenende dann auch mal die Füße hochgelegt werden.