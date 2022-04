Hand in Hand Flagge gezeigt

Für den kommenden Montag ist bereits die nächste Zuweisung angekündigt. Dann kommen weitere neun ukrainische Geflüchtete in der Gemeinde Rosendahl an. „In der Regel haben wir fünf Tage Vorlaufzeit, um eine geeignete Unterkunft für die Ankommenden zu finden“, schildert Wolfgang Croner, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales. Seit Mitte März hat Rosendahl bisher 49 Ukrainer, beziehungsweise Personen aus der Ukraine mit einer anderen Nationalität, aufgenommen. „Der Großteil wurde uns zugewiesen. 18 Geflüchtete sind es, die privat organisiert in unsere Gemeinde gekommen sind“, informiert Bürgermeister Christoph Gottheil.

Nicht nur mit Flaggen, wie hier am Sitzungssaal des Rathauses, wird in der Gemeinde Solidarität mit der Ukraine gezeigt. Zahlreiche Rosendahler engagieren sich zusätzlich und stellen Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung.

Bisher zieht er eine aus organisatorischer Sicht gute Zwischenbilanz. Dass die Unterbringung derart reibungslos verläuft, dürfen sich dabei besonders einige engagierte Bürgerinnen und Bürger auf die Fahne schreiben. „Wir können nur ein riesiges Lob aussprechen. Die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung ist in allen Ortsteilen überragend“, betont Croner. So seien viele Rosendahler dem Aufruf der Gemeinde zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gefolgt, möglichen Wohnraum zur Aufnahme von Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. „Von einzelnen Wohneinheiten über mehrere separate Zimmer mit Küche und Bad bis hin zu ganzen Häusern haben uns eine Vielzahl an Angeboten erreicht“, resümiert Gottheil. Einen großen Teil dieser Angebote hat die Verwaltung auch in Anspruch genommen. Doch zumeist hört hier das Engagement nicht auf. „Viele begleiten die Geflüchteten auch dabei, die verschiedensten Anträge bei uns im Rathaus zu stellen“, verrät Croner.

Abseits davon gibt es weitere Ehrenamtler, die den Geflüchteten die Ankunft in der Gemeinde leichter gestalten wollen – beispielsweise mit Deutsch-Sprachkursen, einem Mosaikstück zu einer erfolgreichen Integration. „Dr. Kathrin Zumkley bietet in Osterwick einen Unterricht an, in Darfeld engagiert sich Philipp Hassler“, informiert Croner, in der Hoffnung, dass sich womöglich auch in Holtwick noch ein Sprachkurs-Angebot hervortut. „Hierfür werden auch keine Ukrainisch- oder Russisch-Kenntnisse benötigt. Mit Englisch funktioniert die Verständigung größtenteils gut.“ Ähnlich sieht das in den Schulen aus – auch hier hat sich bei der Kommunikation zumeist Englisch bewährt. Bisher besuchen elf Geflüchtete die Paulus-van-Husen-Schule an den Standorten Legden und Osterwick. Weitere Schulanmeldungen sind aktuell in Arbeit.

Und dennoch: Trotz der guten Zwischenbilanz wirft ein Blick in die Zukunft noch Fragen auf. „Wir können kaum abschätzen, wie viele Geflüchtete wir noch aufnehmen werden“, erklärt Gottheil. Er rechnet mit knapp 50 Personen, die die Gemeinde wohl noch zugewiesen bekommt – diese Prognose gleicht jedoch einem Blick in die Kristallkugel. „Sicher ist aber, dass die Unterkunftsfrage nicht vollständig geklärt ist. Wir werden noch Unterkünfte brauchen“, appelliert der Bürgermeister nochmals an mögliche Helfer, die in Rosendahl noch Wohnraum zur Verfügung stellen können.

Zunächst noch Abstand gehalten wurde von Angeboten von Rosendahlern, die Geflüchtete in ihren Haushalt miteinbeziehen wollen. „Wir möchten den Menschen nicht zu viel zumuten“, betont Gottheil. Einerseits wolle man den Geflüchteten einen Rückzugsort bieten, andererseits könne die Aufnahme von Geflüchteten in das Eigenheim nicht auf die leichte Schulter genommen werden. „Dennoch sind diese Angebote alles andere als selbstverständlich. Wir werden sie nutzen, wenn wir sie brauchen“, kündigt der Bürgermeister an.