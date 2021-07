Hand in Hand gegen die Katastrophe

Rosendahl

Zerstörte Möbel auf abgebrochenen Straßen, eingestürzte Brücken, Menschen, die ohne ihr Hab und Gut wie erstarrt auf dem Boden sitzen – Bilder, die einen sprachlos machen. „Hier sieht es aus wie in einem Kriegsgebiet, als wäre eine Bombe eingeschlagen“, schildert Nils Thiemann seine Eindrücke aus dem Überflutungsgebiet. Gemeinsam mit vier weiteren Rosendahlern ist er am Montag nach Marienthal im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen gereist. „Wenn sich bei uns zu Hause eine solche Katastrophe ereignet hätte, dann würden uns die Menschen auch helfen“, begründet Thiemann die Entscheidung, im Krisengebiet einen Beitrag zu leisten.

Von Leon Eggemann