Hand in Hand zum besten Ergebnis

Vor etwa einem Monat hatte die Gemeindeverwaltung die gesamte Bürgerschaft dazu aufgerufen, im Zuge der Neuplanung Ideen und Anregungen zu äußern. „Bisher sind etwa 25 bis 30 Stellungnahmen bei uns eingegangen“, verrät Christoph Wübbelt vom Fachbereich Planen und Bauen. Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage sollen im Rahmen einer Bürgerversammlung am 13. Juni um 19 Uhr in der Zweifachsporthalle vorgestellt werden. Konkret geht es um die Strecke zwischen dem Hermann-Löns-Weg und dem Kreisverkehr an der Straße von Entrammes – also entlang der Holtwicker Straße sowie der Hauptstraße. „Um noch mehr Bürgern die Gelegenheit zu bieten, sich zu beteiligen, können uns Vorstellungen und Wünsche noch bis zum 9. Juni mitgeteilt werden“, kündigt Fachbereichsleiterin Anne Brodkorb an. Direkte Anlieger der Ortsdurchfahrt sind dafür jüngst mit entsprechenden Flyern nochmals auf das Vorhaben aufmerksam gemacht worden.

Es ist eine völlig neue Herangehensweise, für die sich die Gemeindeverwaltung nach Anregung aus der Politik entschieden hat. Eine Beteiligung in Form einer Umfrage mit anschließender Infoveranstaltung hat es so in Rosendahl zuvor noch nicht gegeben. „Auch die Versammlung soll eher in einer Art Workshop eingebettet werden. Bei einem Brain-storming kann vielleicht noch die eine oder andere Gestaltungsidee entwickelt werden“, erklärt der Bürgermeister. Wie er ergänzt, solle im gleichen Atemzug auf eine mögliche Finanzierung der Maßnahme eingegangen werden. Auf die Veranstaltung aufbauend wird die Politik mit Beratungen in dem entsprechenden Fachausschuss mit ins Boot geholt.

Eines scheint den Bürgern bereits jetzt offensichtlich besonders unter den Nägeln zu brennen. „Gefühlt jede zweite Anmerkung geht auf den Schwerlastverkehr entlang der Ortsdurchfahrt ein“, verrät Gottheil. Die bisherigen behördlichen Maßnahmen hätten bisher wenig gefruchtet. „Leider gibt es noch immer viele Übeltäter, die sich nicht an die Beschilderung halten“, so Wübbelt. Entsprechend groß sei der Wunsch, dieser nach wie vor anhaltenden Problematik mithilfe von baulichen Maßnahmen effektiv entgegenzuwirken. „Bei der weiteren Beratung soll auch dieses Thema Beachtung finden“, kündigt Gottheil an. 7 Die Umfrage ist zu finden unter | www.rosendahl.de