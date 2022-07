Handgemachter Musik unter freiem Himmel lauschen

(lsy). Wer einen entspannten Abend unter freiem Himmel verbringen und dabei ruhigen und leisen Musikstücken lauschen möchte, ist im benachbarten Eggerode genau richtig. Unter dem Motto „Peaceful handmade rock and pop“ wird die „Volker-Leiss-Band“ am 21. August (Sonntag) am Freialtar in Eggerode auftreten. Beginn ist um 17 Uhr.

Der Veranstalter, die Katholische Kirchengemeinde St. Brictius mit Unterstützung durch das „aktuelle forum“ in Ahaus und den Freundeskreis Schöppinger Konzerte, kündigen „easy Listening“ mit Musik von Cat Stevens, den Beatles und anderen Sängern und Songwritern an einem friedvollen, schönen Sommerabend unter freiem Himmel an. Die Besucher haben die Möglichkeit, gegrillte Snacks und Getränke zu genießen.

Das Thema Frieden wird bei diesem Konzert ganz besonders aufgegriffen, so die Ankündigung: Der renommierte Künstler Wolfgang Nocke hat ein Friedensbild geschaffen und der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt. Es drückt die Friedenssehnsucht vieler Menschen in diesen Zeiten vortrefflich aus. Weit breitet die Friedenstaube ihre Flügel aus und umarmt damit die Welt.

Dieses Bild wird während des Konzertes aufgestellt sein und es werden Drucke davon verkauft. Der Erlös wird zu 100 Prozent der Ukrainehilfe zur Verfügung gestellt.

7 Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in das Alte Rathaus in Schöppingen verlegt. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf zehn und an der Abendkasse 15 Euro, für Schüler ist der Eintritt frei. An folgenden Stellen gibt es Karten: „Der kleine Laden“ in Eggerode (Tel. 0171/2193571), Schreibwaren Richler in Schöppingen (Tel. 02555/664) und „aktuelles forum“ in Ahaus (Tel. 02561/95370).