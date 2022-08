Heidemann-Duo regiert im Brock

So ganz hat er seinen Coup erst am Tag danach realisiert. „Heute Morgen als etwas Ruhe eingekehrt ist“, verrät Manfred Heidemann auf AZ-Nachfrage. Wobei er nicht allzu viele Stunde geschlafen haben dürfte, immerhin feierte er seinen Kaiser-Titel, den er anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Schützenvereins Brock errungen hatte, ausgiebig. „Bis tief in die Nacht – inklusive Eierbacken. Eben alles, was zu einem richtigen Schützenfest dazu gehört“, grinst der 61-Jährige.

Ein paar Stunden zuvor, am Sonntagnachmittag genauer gesagt, war er noch einer von zahlreichen Anwärtern auf die Kaiserwürde. So eiferten die Schützenkönige der vergangenen 25 Jahre um den heiß begehrten Kaiser-Titel. Nach und nach bröckelte die Fassade des Vogels immer weiter. Bis der entscheidende Moment gekommen war: „Als ich zu meinem achten Schuss antrat, wusste ich genau, dass der Vogel fallen würde“, erzählt Heidemann. Gesagt, getan. „Ich habe am Gewehr nach all den Jahren wohl nichts verlernt“, blickt er mit einem Augenzwinkern zurück auf das Jahr 2003. Seinerzeit holte er mit dem 135. Schuss den Vogel von der Stange und errang damit die Königswürde. An seiner Seite damals: Königin Gundula Lanvermann. Ebenso wie 19 Jahre später: Sie macht das Kaiserpaar komplett. „Ich wusste schon im Vorfeld, dass ich sie erneut auswählen würde“, erklärt Heidemann, der gleichzeitig zugibt: „Ein wenig überrascht war sie dann aber doch.“ Gemeinsam treten sie nun die Nachfolge vom Vorgänger-Kaiserpaar Ewald Heitz und Veronika Heimann an.

Der 1. Vorsitzende des Schützenvereins, Johannes Schulenkorf, konnte sich derweil beim Revue passieren der Feierlichkeiten ein Grinsen nicht verkneifen. „Der doppelte Heidemann regiert im Brock – was für eine Geschichte.“ Immerhin stand noch vor Manfred Heidemann ein weiterer Namensvetter im Vordergrund. Am Schützenfest-Samstag war Ansgar Heidemann der Schütze der Stunde. In einem intensiven Kampf um den Königstitel blieb er ganz cool und krönte sich mit dem 204. Schuss zum neuen Regenten. Zu seiner Königin ernannte er Lena Südfeld. „Ein super Wochenende. Alles glatt über die Bühne gegangen“, freut sich Schulenkorf über das gelungene Jubiläum.

Der neue Kaiser schlägt in die gleiche Kerbe. „So eine Chance bekommt man wohl nur einmal im Leben. Umso schöner ist es, dass es tatsächlich geklappt hat“, ordnet er noch immer die Eindrücke des Kaiserschießens ein. Ein Viertel-Jahrhundert lang darf er diesen besonderen Titel nun tragen – was er bereits mit einem konkreten Ziel verbindet: „In 25 Jahren bin ich 86. Dann will ich beim nächsten Kaiserschießen den ersten Schuss setzen.“