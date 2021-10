Hell strahlend in die Weihnachtszeit

(fw). Von der Corona-Zwangspause, die im vergangenen Jahr eine Ausstellung in der gewohnten Form unmöglich gemacht hat, ließ er sich in seinem Eifer nicht stoppen – im Gegenteil. „Mir war immer klar, dass ich die Sachen zeigen möchte, die so über die Monate entstanden sind“, lächelt Willi Reers. „Ich bastele ja schließlich immer weiter.“ Wie kreativ der 88-Jährige ist, davon können sich alle Interessenten ab dem kommenden Samstag (31. 10.) überzeugen: Dann öffnen sich in Höpingen wieder die Tore zur privaten Adventsausstellung, die einmal mehr eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit bietet.

Für den Hobbykünstler gilt nach wie vor: Neue Ideen gibt es immer wieder, und die werden auch in die Tat umgesetzt. Schon seit 2013 präsentiert Reers seine Ausstellung, und das freut viele Stammgäste und neue Besucher. „Wir bekommen schon frühzeitig Anfragen, ob und wann das wieder läuft“, lacht Marita Reers, die ihren Mann bei der Organisation tatkräftig unterstützt. Ein Blick über die vielen Exponate zeigt: Willi Reers arbeitet nicht nur sehr gerne mit Holz, sondern auch mit Licht. Deshalb sind viele der Ausstellungsstücke mit kleinen Lichterketten versehen, die im wahrsten Sinne Glanz in die Wohnungen zaubern. „Die Leute mögen das“, weiß der Darfelder aus Erfahrung. „Für viele gehören Lämpchen zu Weihnachten dazu.“ Die schmücken unter anderem Baumscheiben, Krippen, Kugelhalter, Engel und vieles mehr. Eines der Lieblingsstücke des 88-Jährigen in diesem Jahr ist ein Halbmond in einer Baumscheibe mit Pfeife im Mund – und natürlich weihnachtlich beleuchtet. 7 Die private Adventsausstellung bei Familie Reers, Höpingen 80 in Darfeld, ist ab Samstag (30. 10.) bis zum 28. November jeweils samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich am kommenden Montag (1. 11.). Besuche während der Woche sind nach Vereinbarung unter Tel. 02545/462 (evtl. AB) oder 0160/ 91578170 möglich. Wichtig: Für den Besuch gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).