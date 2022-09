Heute fährt Ramazzotti Aufzug

Seitdem sie zwölf Jahre alt ist, begleiten Pferde das Leben von Antje Kötters. Neben Reitunterricht, den sie in ihrer „Kleinen Reit- und Fahrschule“ auf Rockel gibt, bildet sie Pferde unter anderem zur Therapie aus. So auch das kleine Pony Ramazzotti, dessen bewegende Geschichte die Darfelderin gern erzählt.

Ramazzotti ist ein kleines Pony, das viele Jahre im Garten einer Familie nahe Münster gelebt hat. Da der Zustand so schlecht war, sollte es eingeschläfert werden. Dieser Plan wurde allerdings ohne Antje Kötters gemacht, die das Pferd im April kurzerhand zu sich auf den Hof auf Rockel geholt hat. „Das Pony hatte Zahnprobleme, die Hufen waren nicht in Ordnung und es hatte ein Ekzem“, berichtet die Darfelderin, die die „Kleine Reit- und Fahrschule“ betreibt. In dieser hat sie vor einiger Zeit Tatjana Lenuck kennengelernt, die sich auf ambulante Palliativversorgung spezialisiert hat. „Mit ihr kam ich ins Gespräch und sofort war klar, dass sie Ramazzotti als Therapiepferd mit in die Einrichtungen nehmen möchte“, sagt Kötters. Ihre Aufgabe: Das Pony in den nächsten Wochen dafür ausbilden.

Vor acht Jahren hat sich die 50-Jährige mit ihrem Unternehmen selbstständig gemacht. „Neben normalem Reitunterricht bediene ich mit der Ausbildung der Pferde eine echte Nische in dieser Gegend“, freut sich Kötters über Kunden, die aus der gesamten Region zu ihr kommen. „In kleinen Schritten bringe ich den Pferden zuerst bei, auf meine Körpersprache zu achten“, erzählt die Tierliebhaberin. Hat sie das Vertrauen des Tieres gewonnen, sei es für das Pferd irrelevant, was in seiner Umgebung passiert. „Es tut dann das, was ich möchte, ohne dass es vieler Worte bedarf“, sagt sie. Dazu versucht sie all das wahrzunehmen, was das Pferd bewegt oder was ihm Angst machen könnte. „So lernt es, dass der Mensch eine unabdingbare Relevanz für die Sicherheit des Tieres hat“, lässt sie sich hinter die Kulissen ihrer Arbeit blicken.

Dieses Training hat sie mit Ramazzotti sechs Wochen lang gemacht. Mit Erfolg: Tatjana Lenuck ist seit Ende Mai mit ihm in Einrichtungen unterwegs – er trabt ihr fröhlich hinterher, wandert von Zimmer zu Zimmer und fährt sogar Aufzug. „Vor allem Pferde eignen sich besonders gut, weil sie die Emotionen des Menschen aufnehmen“, so die Darfelderin. Sogar den Herzschlag und den Puls würden sie fühlen. Aber auch Menschen reagieren in besonderer Weise auf die Nähe von Pferden, meint sie, und führt ein Beispiel an: „Wir waren einmal bei einer Wachkomapatientin zu Besuch. Ramazzotti kam in ihr Zimmer und schnaubte. Die Patientin, die sich bisher nicht regte, machte das Geräusch plötzlich nach.“ Die Nachfrage nach den Besuchen mit Ramazzotti sei ungebrochen, „der Bedarf ist riesig“, sagt Kötters.

Bei einem Rundgang über ihre Koppel schlendert sie an ihren sechs eigenen Pferden vorbei, heute sind sechs weitere „in Ausbildung“ auf ihrem Hof. Wie viele Pferde sie schon insgesamt ausgebildet hat? Kötters überlegt. 100 seien es sicherlich gewesen, die auf ihrem Hof „zur Schule“ gingen – je nach Diagnose und Ziel unterschiedlich lang. Übrigens: Wer einmal die Definition des Pferdeflüsterers nachgelesen hat – eine Person, die besonders gut mit Pferden umgehen kann und dazu spezielle Methoden der Kommunikation verwendet – wird feststellen, dass diese Beschreibung ohne Einschränkungen auf Antje Kötters passt.