Osterwick

Nicht nur Einheimische zog es an diesem Sonntag zum Frühlingsfest in Osterwick. „Hier ist ja richtig was los“, konnte man am Anfang der Straße von gerade angekommenen Besuchern hören. Von der Sonne verwöhnt und mit entsprechend strahlenden Gesichtern flanierten deshalb die Besucher allein oder mit ihren Familien an zahlreichen bunt gemischten Ständen vorbei und begutachteten dabei das eine oder andere für ihre persönliche Frühlingsausstattung, um es eventuell zu erwerben.

Von Martina Hegemann