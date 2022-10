Hinter die Fassaden der Kitas blicken

(lsy). Wie sieht es eigentlich hinter den Türen der Kindergärten aus? Was gibt es zu entdecken? Welche Konzepte werden in den Einrichtungen verfolgt? Die DRK-Kindertageseinrichtungen aus allen drei Ortsteilen Rosendahls laden alle Familien ein – deren Kinder im kommenden Jahr eine Kita in der Gemeinde besuchen möchten – die Räume und das pädagogische Konzept der Kitas kennenzulernen.

Die Leiterinnen der DRK-Kindertageseinrichtungen in Rosendahl freuen sich auf viele Eltern, die sich an den Tagen der offenen Tür über die Angebote der Kitas informieren: (v. l.) Sandra Beckmann (Haus Holtwick, Holtwick), Jasmin Breitkopf (Kita Panama, Holtwick), Franzis van den Berg (Kita Zwergenland, Darfeld) und Laura Leugermann (Familienzentrum Fidus, Osterwick). Es fehlt Sylvia Kemper (Kita Wunderland, Osterwick).

„Wir freuen uns über jeden Besuch und den Austausch mit interessierten Eltern“, machen die Kita-Leitungen in einer gemeinsamen Pressemitteilung deutlich. Worauf es in den Kitas vor allem ankommt, sei die enge Zusammenarbeit mit den Familien.

In den Einrichtungen stehe jedes Kind in seiner Einzigartigkeit im Mittelpunkt und der Blick würde hierbei vor allem auf die individuellen Ressourcen und Stärken des Kindes gelegt werden. Die Kinder individuell zu begleiten sei die schönste und gleichzeitig wichtigste Aufgabe, geben die Erzieherinnen schon einmal einen kurzen Einblick in das verfolgte Konzept. Eine kooperative Erziehungspartnerschaft zwischen den Erziehern und den Eltern sei hierfür grundlegend und stelle einen wichtigen Baustein des Early-Excellence-Ansatzes, nach dem in den fünf DRK-Einrichtungen gearbeitet wird, dar.

An den Tagen der offenen Tür besteht für interessierte Eltern die Möglichkeit, sich mit dem pädagogischen Team auszutauschen und somit das Konzept und die Räume zu erkunden. Für Eltern, die an den angebotenen Terminen keine Zeit haben, besteht die Möglichkeit, individuell einen Termin zur Besichtigung zu vereinbaren. Der Anmeldezeitraum für das Kindergartenjahr 2022/23 endet am 15. November. Kontaktdaten der Kitas und die Termine für die Tage der offenen Tür:

0 Kita Panama in Holtwick, geöffnet am Sonntag (23. 10.) von 9.30 bis 11.30 Uhr, Tel. 02541/9442-6320, E-Mail: J.Breitkopf@drk-coe.de.

0 Kita Haus Holtwick in Holtwick, geöffnet am Samstag (22. 10.) von 9.30 bis 11.30 Uhr, Tel. 02541/ 9442-6310, E-Mail: S.Beckmann@drk-coe.de.

0 Kita Zwergenland in Darfeld, geöffnet am Sonntag (16. 10.) von 9.30 bis 11.30 Uhr, Tel. 02541/9442-6330, E-Mail: F.vandenBerg@drk-coe.de.

0 Familienzentrum Fidus in Osterwick, geöffnet am Sonntag (16. 10.) von 9.30 bis 11.30 Uhr, Tel. 02541/ 9442-6300, E-Mail: L.Leugermann@drk-coe.de.

0 Kita Wunderland in Osterwick, Termine nach telefonischer Vereinbarung möglich unter Tel. 02541/9442- 6340, E-Mail: S.Kemper@drk-coe.de.