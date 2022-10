Höchste Präzision und ein großes Herz

Rosendahl

Wenn Kurt Mantke zu Werke geht, dann ist allerhöchste Präzision gefragt. Behutsam legt er den Meißel an und schlägt nach und nach kleine Stücke aus dem massiven Sandstein. In seiner heimischen Werkstatt befindet er sich in den letzten Zügen. 17 Buchstaben sind es genauer gesagt, die noch herauszuarbeiten sind, ehe er seine Arbeit vollendet hat. „Fünf Stunden werde ich wohl noch brauchen“, prognostiziert der Darfelder. Ein Vielfaches davon hat er bereits investiert. Entstehen soll eine der beiden Stelen für die geplanten Gedenkstätten in Darfeld und Osterwick. Dort sollen Eltern künftig ihre Sternenkinder, also Jungen und Mädchen, die vor, während oder nach der Geburt sterben, beerdigen können.

Von Leon Eggemann