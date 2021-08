Hohe Fließgeschwindigkeit „ist das Hauptproblem“

Bei anhaltendem Starkregen steigen die Pegel von Fließgewässern schnell an und können sich in reißende Flüsse verwandeln. Die Geschwindigkeit, die diese Gewässer dadurch aufnehmen, sei „das Hauptproblem“ bei Hochwasser und Überflutungen. Darauf machte Dipl.-Ing. Christoph Wübbelt von der Gemeinde aufmerksam. In der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschuss stellte er jetzt die Maßnahmen vor, die durch die Gemeinde sowie von den Wasser- und Bodenverbänden Dinkel und Vechte in der Vergangenheit in Rosendahl bereits umgesetzt wurden.

Der Ausschussvorsitzende Guido Lembeck (CDU) leitete in das Thema ein und sprach von einer „wahnsinnigen Aktualität“ im Hinblick auf die Geschehnisse rund um Ahrweiler. „Auch für Rosendahl ist dieses Thema hochsensibel“, so Lembeck. Insgesamt zehn Maßnahmen wurden durchgeführt, das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit von kleinen Bächen, wie Wübbelt mehrmals betonte. Dazu zählen etwa Umlegungen von geraden Wasserläufen in mehrere Kurven, Aufweitungen oder der Einbau von Stufen – was am Spielberg, auf der Jägerheide, am Burloer Weg, in Geitendorf oder im Brock umgesetzt wurde. Werden Arbeiten an einem vorhandenen Gewässer vorgenommen, sind die Wasser- und Bodenverbände am Zuge, beim Bau etwa von Regenrückhaltebecken (unter anderem durchgeführt in Höven, in Korbeck und auf der Jägerheide) sei die Gemeinde in der Pflicht, so Wübbelt.

Im anschließenden nichtöffentlichen Teil der Sitzung stellte die Gemeinde weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz vor, die in Zukunft geplant sind.