Hollywood? In Holtwick lauern die Stars!

Holtwick

Die Forderung ist klar und deutlich. „Wir danken erst ab, wenn wir richtig gefeiert haben“, sagt Carina Kampschroer und lacht. Gemeinsam führt Carina I. mit Dirk Musholt als Prinz Dirk I. in dieser Session die Holtwicker Narren an – gekürt wurde das Prinzenpaar bereits Ende 2021. „Dann kam Corona und die Büttveranstaltungen und Zeltparty konnten nicht stattfinden“, blickt die Prinzessin zurück. Doch das soll jetzt nachgeholt werden. Die KaGeHo steht bereits in den Startlöchern, um am Samstag (21. 1.) auf die Pauke zu hauen. Das Motto in diesem Jahr: „Klappe, die 22.“ – beim Büttnachmittag und Büttabend wird sich alles rund um Hollywood, Film, Stars und Sternchen drehen.

Von Leon Seyock