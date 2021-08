Holtwick setzt sich für die Jugend ein

holtwick

Der SW Holtwick setzt ein Ausrufezeichen und spendet als Amateurfußballverein inmitten der Corona-Pandemie 5250 Euro an insgesamt zehn jugendfördernde Vereine. Am Montag übergab Vorstandsvorsitzender Christian Flenker jeweils 500 Euro an drei Kindergärten, zwei Messdiener-Gruppen, die Karnevalsgemeinschaft KaGeHo, die Jugendfeuerwehr und den Förderverein der Grundschule. Weitere 500 Euro gingen an die „Aktion Lichtblicke“ und sollen den Opfern des Hochwassers helfen. 750 Euro erhält der Verein „Herzensträume“ aus Gescher.

Von Elias Fleige