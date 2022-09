Hörspiel-Reise ins Jahr 1751

Für viele Besucher im Saal des Rathauses in Rosendahl-Osterwick war es wahrscheinlich eine Weile her, dass sie „Die Schatzinsel“ des Schotten Robert Louis Stevenson gelesen haben. Die Erinnerung daran wurde sehr schnell und auf sehr unterhaltsame und ansprechende Weise durch das Ensemble des Theaters Ex Libris aufgefrischt.

„Wir gehen heute auf eine Reise mit dem Theater Ex Libris von Christoph Tiemann. Das Besondere daran ist, dass die fünf Sprecher in dem Live-Hörspiel erstmals mit zwei Musikern auftreten“, begrüßte Melanie Mehlich, Kulturbeauftragte der Gemeinde Rosendahl, die Zuschauer im prall gefüllten Saal. „Die Schatzinsel von Stevenson ist eines unserer Lieblingsstücke. Wir schreiben das Jahr 1751“, schickte Tieman voraus.

Zwölf Charakteren wurde durch die fünf Sprecher Urs von Wulfen, Christoph Tiemann, Thomas Schweins, Sarah Giese und Markus von Hagen buchstäblich Leben eingehaucht, auch wenn die Sprecher auf ihren Stühlen sitzen blieben. Ihre Stimme, Mimik und Gestik und ihre Kostüme reichten aus, um die handelnden Personen zum Leben zu erwecken.

Giese übernahm die Rolle des Sprechers in der Figur von Jim Hawkins, dem Jungen des Gasthauses „Zum Admiral Benbouw“ in Black Hill. Temperamentvoll und gleichzeitig absolut pointiert verkörperte sie den jungen Jim. Als Kapitän Bill Bones als Dauergast und ausgewiesener Säufer in das Gasthaus einzog, zog mit seinen Geschichten auch die Gefahr ein. Schweins verkörperte den alten Bones auf sehr eindrucksvolle Weise. Wie er im Rausch lospolterte, drohte und erzählte, verursachte den Zuschauern neben einer gewissen Gänsehaut auch höchstes Vergnügen. Nach Bones Tod öffnete Jim seine Truhe mit der Schatzkarte von Flint. Jim vertraute sich Dr. David Livesay an, verkörpert von Markus von Hagen mit ruhiger Stimme. Mühelos wechselte Urs von Wulfen in die Rolle des Vaters von Jim und später in die Rolle des sprechenden Papageis von John Silver. John Silver war ehemaliges Crewmitglied von Kapitän Flint und hinter dem Schatz her. Als Squire John Trelawney davon Wind bekam, kaufte er das Schiff „Hispaniola“ und ließ durch Captain Smollett eine Mannschaft anheuern. Auch diesen Part übernahm Urs von Wulfen. John Silver als Schiffskoch gehörte dazu mit seinem merkwürdigen Papagei. Silver, verkörpert durch Tiemann, hatte sich das Vertrauen von Jim erschlichen. Als sie endlich auf der Insel waren und Jim dem unheimlichen Einsiedler Ben Gunn begegnete, nahm das Schicksal des Schatzes seinen Lauf. Gunn, ebenfalls aus der Crew von Flint, hatte den Schatz gefunden und rettete Jim, Livesay, Trelawney und Smollett vor den gierigen Piraten. Silver entkam seiner Verhaftung, während die anderen sich den Schatz teilten.

Wo Worte fehlten, drückten die Musiker Johannes Kraas und Janos Reinhard den Spannungsbogen der immer noch spannenden Geschichte musikalisch aus. Begeistert quittierte das Publikum die Neubegegnung mit dem alten Abenteuerroman.