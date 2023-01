Hypochonder strapaziert Lachmuskeln

Draußen war es nass, schummerig und windig, wovon man zum Glück im Saal „Haus Grüner“ so gar nichts mitbekam. Denn drinnen war es gemütlich und die Spielschar Osterwick sorgte mit dem Stück „Söök Kiärl för miene biätere Hälfte“, ein plattdeutsches Lustspiel von Beate Irmisch, für so manchen Lacher. Vor fast ausverkauften Haus spielten die Mitglieder das Stück so prima, dass die anwesenden Freunde des Plattdeutschen voll auf ihre Kosten kamen.

Daran hatte sicherlich auch der präsentierte Inhalt der Geschichte seinen Anteil: Max, der Bauer vom Hof, ist leider ein Hypochonder, was seine Frau Rosa und alle anderen auf dem Hof gewaltig stört, denn auch die Arbeit bleibt ja liegen. Nun hört er durch Zufall eine Diagnose, die ihn vermuten lässt, er sei tatsächlich todkrank. Das bringt den Viehhändler Anton ins Spiel, der ihn dazu bringen will, ihm seinen Hof samt seiner Frau Rosa, auf die er längst ein Auge geworfen hat, nach seinem Ableben anzuvertrauen. Aber gegen diese Pläne haben die anderen etwas einzuwenden. Sie versuchen, diese zu verhindern und gleichzeitig den anscheinend kranken Max quasi zu heilen und auf den rechten Weg zu bringen. Dabei jagt natürlich ein Missverständnis das nächste, was für bestes Lachmuskeltraining für das Publikum sorgte.

Zum Abschluss sang die Spielschar gemeinsam mit den fleißigen Mitgliedern, die im Hintergrund (Technik, Licht, Maske, Souffleuse etc.) für den reibungslosen Ablauf sorgten, das schon traditionelle Abschiedslied. „Das war wirklich herrlich“, waren sich einige Zuschauer am Ende der Aufführung einig. Dieser Nachmittag bei diesem Wetter im Saal „Haus Grüner“ mit einem Lustspiel, das von einer gutgelaunten Truppe vorgetragen wurde, zu verbringen, war ganz sicher eine gute Idee. Zumal es das erste Mal seit drei Jahren ist, dass wieder fleißig in Osterwick geschauspielert wird. In den vergangenen beiden Jahren fielen die Planungen der Spielschar coronabedingt ins Wasser.

Umso schöner, dass nun wieder ein Stück weit Normalität eingekehrt ist: Die Mitglieder der Spielschar jedenfalls werden auch in den kommenden Wochen noch fleißig beschäftigt sein. Immerhin sind nach dem Auftakt-Wochenende noch zahlreiche Auftritte geplant. Für die weiten Termine sind auch noch Plätze zu haben, teilte Spielleiter Gregor Leutermann mit. Also: Wer an plattdeutschen Stücken Spaß hat, hat noch die eine oder andere Gelegenheit dazu. 7 Die kommenden Termine im Überblick: Freitag, 20. Januar um 20 Uhr; Samstag, 21. Januar um 20 Uhr; Sonntag, 22. Januar um 15 Uhr, Freitag, 27. Januar um 20 Uhr; Sonntag, 29. Januar um 15 Uhr; Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr; Samstag, 4. Februar um 20 Uhr; Sonntag, 5. Februar, um 15 Uhr, Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr; Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr