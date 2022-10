„Ich bin seit dem ersten Tag mittendrin“

Rosendahl

Auch wenn der offizielle Startschuss erst vor einer guten Woche fiel: Ganz neu ist sein Gesicht in der Verwaltung nicht mehr. Raphael Wiesmann ist der neue Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen. Schon seit Mitte August hat er in die Arbeit, die er von Anne Brodkorb übernommen hat, hineingeschnuppert. Das hat ihm zu einem reibungslosen Start im Rathaus verholfen. Im Interview mit Redakteur Leon Seyock spricht Wiesmann darüber, mit welchen Erwartungen er nach Rosendahl gekommen ist, wie sein Programm nach Feierabend aussieht und was ihn auch mal auf die Palme bringen kann.