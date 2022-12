Im Januar soll Leben einziehen

Darfeld

Noch schwebten viele Fragezeichen über dem Dorfgemeinschaftshaus am Darfelder Sportplatz. Geht es nach Herbert Kortüm, Vorsitzender von Turo Darfeld, sollen diese aber in den nächsten Wochen verschwinden. „Wir gehen jetzt motiviert ins neue Jahr“, sagt er in Anbetracht der Tatsache, dass das Gebäude – das neben Umkleiden für den Sportverein auch weitere Räume für die gesamte Dorfgemeinschaft bietet – eigentlich schon im Sommer zum 100-jährigen Vereinsjubiläum bezugsbereit sein sollte. „Wir planen, dass Ende Januar die ersten Gruppen ihre Kurse in dem Gebäude stattfinden lassen und wir somit zunächst eine Teilnutzung beginnen können“, blickt Kortüm voraus.

Von Leon Seyock