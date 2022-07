Im Sport „eine Schüppe draufgepackt“

Osterwick

Nachdem Thomas Blakert von den Alten Herren der Westfalia Osterwick einige Fußbälle in die neue Jugendarena geworfen hatte, dauerte es nicht lange, bis Bürgermeister Christoph Gottheil sich einen der Bälle schnappt und diesen mit dem Fuß hochhält. Mehrere Male kickt er die Lederkugel in die Luft, bis er schließlich ausholt und den Ball kräftig ins Netz schießt. „Der Bürgermeister schießt das erste Tor in der neuen Jugendarena“, kommentiert Peter Brüggemann, in der Verwaltung zuständig für Sportanlagen, und unterbreitet damit eine mögliche Schlagzeile für einen Pressebericht. Im Beisein von Vereinsvertretern wurde die frisch fertiggestellte Jugendarena im Westfalia-Stadion jetzt offiziell eröffnet. Rund zwei Monate hat es gebraucht, bis der Kunstrasen verlegt, Zäune und Netze angebracht und zwei LED-Flutlichtmasten aufgestellt waren.

Von Leon Seyock