„Immer an persönliche Grenzen gehen“

Sekunden bis zum Start. Der Puls schießt in die Höhe. Ein Cocktail aus Adrenalin und Endorphinen macht sich im ganzen Körper breit. Der Blick unter dem Visier ist auf die erste Kurve gerichtet. Dann springen die Lichter von rot auf grün. In nur wenigen Sekunden geht es von null bis auf fast 200 Stundenkilometer. „Der Rennstart ist immer besonders spannend. Man rast mit 20 Fahrern auf die erste Kurve zu, da weiß man nie was passiert“, schmunzelt René Voss. Er fährt seit mittlerweile zehn Jahren leidenschaftlich Motorradrennen. Dass man dafür ein bisschen wahnsinnig sein muss, daraus macht der Darfelder kein Geheimnis. „Aber wenn ich eines hasse, dann ist es Langeweile. Ich will immer an meine persönlichen Grenzen gehen“, erzählt Voss.

Die entscheidenden Punkte für den Sieg der Meisterschaft in der 125ccm-Klasse hat René Voss in Tschechien gesammelt. In diesem Jahr plant er die Mission Titelverteidigung.

Seine Leidenschaft für Motorräder entwickelte sich Bereits in den Kinderschuhen. Schon als Fünfjähriger verfolgte er den deutschen Rennfahrer Dirk Raudies, als dieser 1993 zum WM-Titel fuhr. „Meine erste Erinnerung mit dem Motorradsport, seitdem ist die Faszination immer größer geworden“, berichtet der mittlerweile 33-Jährige. Kaum verwunderlich also, dass er im Alter von 16 Jahren nach bestandener Führerscheinprüfung auf seiner ersten Maschine saß. „Eine Aprilia“, verrät Voss. Mit der Zeit reihte sich ein weiteres Modell nach dem nächsten – von der Ducati bis hin zur Kawasaki – in die persönliche Sammlung ein.

Damals stand noch lediglich der Fahrspaß im Vordergrund, von Motorradrennen war überhaupt nicht die Rede. Das änderte sich im Jahr 2012. „Mit 23 schoss mir plötzlich der Gedanke durch den Kopf, auch mal in Wettbewerben anzutreten“, erinnert sich Voss. Erste Erfahrungen machte er bei Oldtimer-Rennen. „Aus Kostengründen“, wie der Kfz-Meister betont. „Für die Rennen konnte ich mir die Motorräder selbst restaurieren.“ Trainiert wurde etwa auf dem berühmt berüchtigten Hockenheimring. Sein erstes Rennen allerdings fuhr Voss auf dem Schottenring in der Nähe von Frankfurt. „Mit einer Yamaha vom Baujahr 1972 bin ich Vorletzter geworden. Da habe ich schon gemerkt, dass ich noch Einiges zu verbessern habe.“

Aber: Übung macht ja bekanntlich den Meister. Vor fünf Jahren war es dann nach zahlreichen Rennen – und dem einen oder anderen Sturz – so weit. Im italienischen Franciacarta überquerte René Voss als erster die Ziellinie. „Mein erster Rennsieg“, lächelt Voss. Es sollte nicht der letzte Erfolg des Darfelders sein. Seinen größten Erfolg feierte dieser im vergangenen Jahr. Nach zehn Rennen in ganz Europa krönte sich Voss zum Meister in der Meisterschaft in der 125ccm-Klasse. „Und dieses Jahr will ich meinen Titel verteidigen“, hat er bereits die nächste Herausforderung vor Augen.

Dafür laufen derzeit schon die ersten Vorbereitungen. „Ich kann meine beiden Leidenschaften – das Motorradfahren und das Laufen – gut miteinander verbinden. Durch den Ausdauersport halte ich mich fit“, erklärt Voss. Anfang April beginnen dann in Belgien die ersten Trainingsfahrten, ehe es von Ostern bis Oktober wieder um Punkte und die Mission Titelverteidigung geht. „Zusätzlich zur 125ccm-Klasse werde ich noch in der 250ccm-Klasse an den Start gehen“, fügt er hinzu. Von 45 PS geht es hier auf 90 PS hoch, gleichbedeutend mit Höchstgeschwindigkeiten von knapp 240 Stundenkilometer. „Genau darauf freue ich mich. Ich will den nächsten Schritt gehen“, fiebert er dem anstehenden Saisonstart schon entgegen. Die persönlichen Grenzen sollen schließlich noch ein Stück weiter ausgereizt werden.