In Afrika geht ein inniger Wunsch in Erfüllung

Straßen aus rotem Lehm, eine einzigartige Tierwelt, unberührte Natur und überaus freundliche Menschen – nicht zu Unrecht wird Uganda gerne auch als „Perle Afrikas“ bezeichnet. Die Darfelderin Karin Monse bricht heute auf und macht sich auf den Weg in die weite Ferne. Allerdings nicht nur, um die Natur Ugandas zu genießen – sondern vielmehr, um einem innigen Wunsch nachzukommen, der schon seit mehreren Jahren in ihr schlummert.

Sie wird das Grab von Pater Emmanuel besuchen. Denn Monse war es unter anderem, die sich kurz vor seinem Tod im Oktober 2018 in Darfeld und auch in seiner Heimat in Uganda um ihn sorgte. „Das war natürlich eine sehr emotionale Zeit“, sagt sie. Eigentlich war diese Reise bereits in 2020 geplant – wie so vieles machte aber auch hier die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Bis jetzt. Denn heute geht ihr Flieger gen Süden.

Rückblick: Pater Emmanuel kam viele Jahre lang im Sommer als Aushilfspriester nach Darfeld. Schnell pflegte er eine besondere Beziehung zu den Leuten hierzulande – die wiederum große Spendenbereitschaft zeigen, um den Menschen im Bistum Hoima, in dem Pater Emmanuel tätig war, zu unterstützen. Anfang 2018 gründete sich der Verein „Hilfe für Menschen in Hoima/Uganda“. Mittlerweile konnte mit den Spendengeldern in dem Ort Muhorro eine Schule gebaut, die Trinkwasserversorgung sichergestellt und ein Internat errichtet werden. Zuletzt wurden die Schulräume mit den Spendengeldern möbliert. „Das möchten wir uns vor Ort nun einmal anschauen“, wird Monse im Namen des Vereins nach Afrika reisen. „Wir werden sehen, wo noch etwas fehlt und wo Spenden künftig sinnvoll eingesetzt werden können“, zählt Karin Monse neben dem Besuch des Friedhofs ein weiteres Ziel ihrer Reise auf.

Groß ist nicht nur die Vorfreude auf die Zeit in Afrika, sondern auch auf ein Wiedersehen mit Pater Geoffrey. Er folgte auf Pater Emmanuel, war im Sommer 2019 erstmalig in Darfeld zu Besuch und wird im August und September wieder vor Ort sein. Als „ein Glücksfall“ wurde er einst von dem Darfelder Verein beschrieben, da er mit großem Enthusiasmus die Beziehung vom Bistum Hoima aus pflegt. „Die Menschen dort freuen sich schon, uns alles zeigen zu können“, hat Pater Geoffrey bereits angekündigt. Erfahrungsgemäß – es ist Monses vierte Reise nach Uganda – „fühlt es sich bei Ankunft so an, als ob sie den Papst höchstpersönlich begrüßen würden“, lacht die Darfelderin.

Verliebt in das Land hat sich Karin Monse ohnehin schon bei ihren vergangenen Reisen. „Nach einer Woche in Hoima und dem Besuch des Grabes werden wir vier Tage lang weiter durch das Land reisen.“ Denn Monse möchte sich noch einen weiteren Wunsch sehnlichst erfüllen: Einmal die letzten verbliebenen Berggorillas, die es auf der Welt noch gibt, besuchen. Mit Machete ausgestattet wird sie sich auf den Weg durch den ursprünglichen Regenwald direkt am Äquator machen und den Anblick, wie die „sanften Riesen“ genüsslich die Blätter von den Sträuchern fressen, genießen können. Mit jeder Menge Erfahrungen im Gepäck – sowohl persönliche als auch für den Verein – wird sie nach dem Abenteuer zurückkehren.