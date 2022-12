In den Umweltschutz eintauchen

Rosendahl

Die Botschaft des Buches haben sie gleich auf der ersten Seite verinnerlicht. „Die armen Fische, die sehen ja alle ganz unglücklich aus“, stellt die kleine Moira fest. Die Vierjährige hat auch bereits den Grund hinter dem Trübsal der Meeresbewohner parat: „Da schwimmt ganz viel Müll im Wasser. Das ist doch Umweltverschmutzung!“ Kaum haben die Kinder der Kita Wunderland in Osterwick das Wimmelbuch „AB ins WASSER“ in den Händen, sind sie gleich im wahrsten Sinne des Wortes in die verschiedenen Illustrationen eingetaucht. In diesem begibt sich ein kleiner Fisch auf eine spannende und lehrreiche Reise und besucht Orte, an denen Wasser in unterschiedlichster Art und Weise verbraucht wird.

Von Leon Eggemann