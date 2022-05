In die Dinkel eintauchen

Holtwick

In die Thematik ist sie quasi vollends eingetaucht. „Wenn auch nur symbolisch“, schmunzelt Doris Röckinghausen. Geschwommen ist sie in der Dinkel zwar noch nicht, dennoch hat sie das Flüsschen mit seiner Quelle in Holtwick in all seinen Facetten beleuchtet und erlebt. Diese Erfahrungen hat sie in ihrem neuesten Werk mit Unterstützung von Grafik-Designerin Doris Vogt zusammengetragen. In Sachen örtliche Flüsse hat die Coesfelderin bereits in der Vergangenheit eine Menge Know-How gesammelt. Immerhin ist die Dinkel der dritte Fluss nach der Issel und der Berkel, mit dem sich Röckinghausen intensiv auseinandergesetzt hat.

Von Leon Eggemann