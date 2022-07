In drei Jahren (fast) nichts verlernt

Nein, verlorengegangen ist er zum Glück nicht, lacht Reiner Burghof, Schriftführer der Darfelder Bürgerschützen. Die einfache Erklärung dafür, dass er im Cabrio erst wenige Minuten später vorfährt, liefert seine Majestät gleich selbst: „Der Fahrer musste seine Notdurft verrichten.“ Locker ist die Stimmung gestern im Schützenbusch. „Wir sind einfach froh, dass wir wieder feiern können“, fasst Vorsitzender Sven Knapp gestern in einem Gespräch am Rande des Sternschießens zusammen.

Dabei ereilte den Vorstand wenige Tage vor dem Fest eine Hiobsbotschaft: Das bestellte Zelt konnte nicht geliefert werden, es musste umorganisiert werden. Einen Ersatz konnte der Vorstand kurzerhand auftreiben – nur das Zelt aufbauen musste der Vorstand mit tatkräftiger Unterstützung der Jungschützen selbst. Somit starteten die Festtage nach drei Jahren Corona-Pause außergewöhnlich – das tat der Schützenfest-Atmosphäre jedoch keinen Abbruch. „Es wurden mit der Zeit nur ein paar Kommandos verlernt, sonst ist alles beim Alten“, zwinkert Burghof. Die unweigerliche Antwort folgt prompt: „Der Vorsitzende konnte alles. Nur der Oberst war etwas durch den Wind“, sagt Knapp und lacht.

Alles in allem liegt ein zufriedenstellender Festablauf hinter den Bürgerschützen, „das Zelt war am Samstagabend brechend voll und die Stimmung sensationell“, blickt Knapp zurück. Der abdankende König Martin Elfers ließ sich noch einmal hochleben, ehe am Sonntagnachmittag der hölzerne Vogel im Rekordtempo von der Stange fiel. Mit dem 82. Schuss sicherte sich Pascal Arendt die Würde als Bierkönig, ehe sich Bönner am Gewehr ein sehr kurzes Duell mit Hansi Maier lieferte. Der Jubel war nach dem entscheidenden 88. Schuss entsprechend groß. „Ich habe am Samstagabend im Zelt schon mal mit den Ehrendamen gesprochen“, berichtet König Frank davon, dass sein Vorhaben schon geplant gewesen sei. Als Königin steht ihm seine Ehefrau Jutta zu Seite. „Das ist im Sauerland so üblich“, lässt König Frank durchblicken, der gebürtig aus der Region kommt und vor einigen Jahren nach Darfeld gezogen ist. Dort ist er auch heute noch im Schützenverein aktiv, wie ein Anstecker an seinem Revers verrät. „Nächstes Jahr“, kündigt er an, „kommen die Kollegen auch nach Darfeld.“ Dann wird es mit der Ruhe im Schützenbusch wohl endgültig vorbei sein...