In entspannter Atmosphäre Kontakte geknüpft

(leg). Es läuft entspannte Musik, es herrscht strahlender Sonnenschein bei angenehmen Temperaturen, der Duft von Grillwurst liegt in der Luft: „Perfekte Rahmenbedingungen“, konnte sich Sebastian Nienhaus von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) ein Grinsen nicht verkneifen. Entsprechend gut besucht war das Kulturfest, das in Kooperation mit der Gemeinde Rosendahl kürzlich im Osterwicker Dorfpark stattgefunden hat. Seitens der Verwaltung entsprang die Idee, Fördermittel des Kreises für die Realisierung eines Freizeitangebotes für Flüchtlinge zu verwenden.

Beste Stimmung am Verpflegungsstand des Kulturfestes: Während sich Yannick Lammers und Robin Langer (rechts) um die Grillwürstchen kümmern, unterstützt Flüchtlingsbeauftragte Haifa Hammer (4. v.r.) bei der Getränkeausgabe.

„Ziel der Veranstaltung ist es, dass sich die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, welche in Rosendahl untergebracht sind, gegenseitig kennenlernen“, berichtete Nienhaus. Und diese erschienen zahlreich. Auch zur Freude von Wolfgang Croner, der ebenso wie Bürgermeister Christoph Gottheil stellvertretend für die Gemeindeverwaltung der Veranstaltung beiwohnte: „Schön, dass auch viele Rosendahler gekommen sind, die selbst Geflüchtete bei sich aufgenommen haben.“

Auch viele Ukrainer selbst sind der Einladung, in entspannter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und einen schönen gemeinsamen Nachmittag zu verbringen, gefolgt. Nicht zuletzt dank des großen Einsatzes von Flüchtlingsbeauftragte Haifa Hammer, die im Vorfeld die Werbetrommel für das Kulturfest rührte und am Nachmittag selbst bei der Getränkeausgabe unterstützte. „Mit ihrer Präsenz ist sie für uns eine enorm wichtige Stütze“, betonte Croner. Währenddessen hatten Yannick Lammers und Robin Langer vom OKJA-Team am Grill alle Hände voll zu tun, Nienhaus schnitt derweil Brötchen und sorgte stets für Nachschub.

Auch die Kinder kamen nicht zu kurz: Sie hatten die Gelegenheit, sich auf einer Hüpfburg so richtig auszutoben. Auch ein Besuch vom Eiswagen sorgte für zahlreiche strahlende Gesichter, während die Erwachsenen bei Kaltgetränken miteinander plauschten und sich austauschten. „Genau so funktioniert gelungene Integration“, zog Haifa Hammer bereits frühzeitig eine mehr als zufriedenstellende Bilanz.