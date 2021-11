Initiative appelliert an den Kreis

Der Gemeinderat hat in der vergangenen Ratssitzung mehrheitlich entschieden, im Zuge der Umgestaltung der Holtwicker Ortsdurchfahrt die ansässige Lindenallee zu fällen. Dies hält Rosendahl for Future allerdings nicht davon ab, sich weiterhin für den Erhalt der Bäume einzusetzen. Stellvertretend für die gesamte Initiative haben nun Marion Eising und Anita Wolthaus einen offenen Brief an den Kreis Coesfeld und die Mitglieder des Landschaftsbeirates übergeben. Schließlich entscheidet dieser in seiner Sitzung am 15. Dezember darüber, ob der gemeinsame Antrag von Straßen.NRW und der Gemeinde Rosendahl auf Aufhebung des Alleenschutz genehmigt oder abgelehnt wird. Sollte der Antrag genehmigt werden, kann die Maßnahme wie geplant durchgeführt werden.

Lindenallee: Rosendahl for Future verfasst offenen Brief

In einem offenen Brief appelliert Rosendahl for Future an den Kreis Coesfeld, der von der Gemeinde und Straßen.NRW angestrebten Aufhebung des Alleenschutzes nicht zu entsprechen. Das Schreiben haben nun Marion Eising (Mitte) und Anita Wolthaus (rechts) dem Dezernent für Sicherheit, Bauen und Umwelt, Ulrich Helmich, übergeben.

Dies will Rosendahl for Future in jedem Fall verhindern. „Unsere Allee engt die Fahrbahn optisch ein und bremst Autofahrer ab. Diese Verkehrssicherheit wäre mit einer Rodung nicht mehr gegeben“, heißt es unter anderem in dem offenen Brief. Dabei dürfe der Alleenschutz nur dann aufgehoben werden, wenn keine anderen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt werden können. „Widersprüchlich“, findet Wolthaus. Zumal es nach Ausführungen der Initiative gleich mehrere Alternativen zur Fällung geben würde. Diese sind ausführlich in dem Schreiben – zum Beispiel die Verringerung der Fahrbahnbreite – beschrieben.

Ulrich Helmich, der den offenen Brief entgegennahm, bedankte sich für das Engagement der Initiative. „Es ist schön, wenn sich Bürgerinnen und Bürger mit konkreten Vorschlägen einbringen. Wir sind dankbar für jedes Schreiben, das wir bekommen“, betonte der Dezernent für Sicherheit, Bauen und Umwelt. Wie er versicherte, werde das Schreiben in Zuge der Entscheidungsfindung berücksichtigt. „Letztendlich wird der Antrag so bewertet, dass die Entscheidung sich auf das geltende Recht stützt“, ergänzte Helmich.

Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Entscheidung des Landschaftsbeirates nur einen Teil des gesamten Verfahrens darstellt. Zwar werde von Seiten des Kreises über den Antrag auf Befreiung des Alleeschutzes entschieden, die Entscheidungsgewalt, die Bäume wirklich zu fällen, liege allerdings bei Straßen.NRW und der Gemeinde Rosendahl. „Wenn man so will, haben also nicht wir, sondern die Kommune und der Landesbetrieb die Säge in der Hand“, so Helmich.