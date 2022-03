Innerhalb weniger Minuten kracht es mehrmals

Holtwick

In Holtwick kam es am vergangenen Samstag innerhalb von wenigen Minuten zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten. Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Legden mit seinem Schlepper die Bundesstraße 474 in Richtung Coesfeld. Als er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, setzte ein 30-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn zum Überholen an. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Beifahrerin des Stadtlohners wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.