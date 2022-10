Input bei Namensfindung gewünscht

Erste Vorschläge wie die „Rosendays“ oder das „Rosenfestival“ lagen bereits auf dem Tisch. Gute Vorschläge, zu denen sich noch weitere Ideen gesellen sollen – so die Idee der Arbeitsgruppe, die bekanntlich ein Fest plant, dass die gesamte Rosendahler Gemeinde in sich vereint. Ein Datum steht bereits: Ins Auge gefasst wurde das Wochenende vom 1. bis zum 3. September 2023. Dann soll der Osterwicker Ortskern in ein Event verpackt werden, das Kultur, Markt und Kirmes in sich vereint. Fehlt nur noch der Name: „Der Arbeitstitel ,Dorfgemeinschaftsfest’ spiegelt nicht das wider, was wir uns wünschen. Dieses Fest wird ein Festival. Von Streetfood bis Konzert soll für jede Altersgruppe und für jeden Geschmack etwas dabei sein“, betont die Rosendahler Kulturbeauftragte Melanie Mehlich.

Ein erster Vorschlag, wie der Auftakt des gemeindeübergreifenden Festivals in Osterwick aussehen könnte, hat der Arbeitskreis bereits gestaltet. Wobei eine Lageplanänderung nicht auszuschließen ist, um das Event nicht zu weitläufig werden zu lassen. Darüber wird neben der Namensfindung ebenfalls in der nächsten Sitzung am nächsten Montag beraten.

Hier sollen erneut die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot geholt werden. „Jetzt ist es an der Zeit, dass sie ihrem Festival einen eigenen Namen geben“, hofft Mehlich auf kreative Köpfe mit weiteren Vorschlägen. Ideen dazu können weiterhin und auf sämtlichen Kommunikationswegen bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Ob per Mail oder als Zettel im Briefkasten des Rathauses. Auch durch die sozialen Medien können in einer Umfrage Ideen eingereicht werden.

Alle eingereichten Vorschläge werden in der nächsten Sitzung des offenen Arbeitskreises vorgestellt. Diese findet am nächsten Montag (24. 10.) statt. Dann soll auch der endgültige Name festgelegt werden. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, ist die Teilnahme an dem Arbeitskreis für alle Bürgerinnen und Bürger offen. Dabei findet das Treffen in lockerer Atmosphäre statt. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungszimmer. Eine Teilnahme ist sowohl in Präsenz als auch per Zoom möglich.

Die Planungen für die Durchführung des Festivals im kommenden Jahr laufen derweil auf Hochtouren. Gespräche mit verschiedensten Akteuren, wie Künstlern, Marktbeschickern und Schaustellern finden bereits im Hintergrund statt – unter anderem hinsichtlich der Gestaltung einer Kinderbelustigung. „Eventuell ist auch eine Lageplanänderung geplant, um das Festival nicht zu weitläufig werden zu lassen“, verrät die Kulturbeauftragte.

Die Gemeindeverwaltung weist in diesem Zusammenhang noch mal darauf hin, dass es für das rollierende System des Festivals in den kommenden Jahren unbedingt erforderlich ist, dass sich auch Personen und Vereine aus allen drei Ortsteilen bei der jetzigen Planung und Durchführung beteiligen. „Nur gemeinsam kann ein Fest dieser Größe gelingen und zukunftsfähig realisiert werden“, macht Mehlich deutlich.