Ins Gemeindeleben einbringen

Knapp drei Monate ist es her, dass aus einer kleinen Idee eine waschechte Initiative entstand. „Seitdem hat sich Einiges getan“, erklärt Anita Wolthaus. Sie hat gemeinsam mit Nele Ludvigsen und Mareike Lada die Bewegung „Rosendahl for Future“ ins Leben gerufen. Die Initialzündung lieferte damals der Kampf um den Erhalt der Linden-Allee an der Holtwicker Ortsdurchfahrt. „Darauf liegt auch weiterhin der Fokus, aber wir haben auch andere Bereiche, in denen wir uns einsetzen möchten“, kündigt Wolthaus an.

Ein wenig mehr als drei Monate ist das Gründungstreffen von „Rosendahl for Future“ nun her. Mittlerweile wurden bereits die verschiedensten Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Mit diesen will sich die Initiative weiter im Gemeindeleben etablieren.

Das Ziel der Gruppe, die auf ihrem Informationskanal mittlerweile 34 Mitglieder zählt, ist eindeutig: Sich weiter im Gemeindeleben etablieren. Dabei helfen sollen gleich mehrere Aktionen – die allesamt einen ökologischen Hintergrund haben. „So wollen wir unter anderem gemeinsam mit den Rosendahler Heimatvereinen einen CleanUp-Day durchführen, bei der in der gesamten Gemeinde Müll gesammelt wird“, verrät die Mit-Initiatorin. Derzeit befinde man sich diesbezüglich noch in Gesprächen, angedacht ist die Sammelaktion für den September. Bereits aktiv geworden sind Mitglieder der Bewegung im Zuge der Arbeiten im Osterwicker Dorfpark. Hier wurde in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Heimatverein der Weg hin zum Wasserlehrpfad neu bepflanzt und unter anderem mit Igel-Häuschen ausgestattet.

Um solche Aktivitäten effektiv zu organisieren, setzt die Initiative auf verschiedene Arbeitsgruppen. „Je nach Expertise und Interesse können sich die Mitglieder in verschiedenen Bereichen einsetzen“, erklärt Wolthaus. Wichtig sei dabei, das Angebot so niederschwellig wie möglich zu gestalten – jeder könne sich nach seinen Möglichkeiten einbringen.

Apropos niederschwellig: Einen ähnlichen Ansatz will „Rosendahl for Future“ im Hinblick auf ihr öffentliches Wirken verfolgen. „Schon beim Kreativmarkt in Holtwick hatten wir die Gelegenheit, an einem Stand mit den Menschen in Kontakt zu treten“, berichtet Wolthaus und ergänzt: „Wir wollen mehr sein als nur eine Protest-Aktion.“

Immerhin soll mit den angeschobenen Projekten das Leben in der Gemeinde nach und nach lebenswerter gestaltet werden. „Um all das, was wir uns vornehmen, auch umzusetzen, brauchen wir allerdings weitere Mitstreiter“, betont die Holtwickerin. Eine Möglichkeit, in die Initiative reinzuschnuppern, biete das nächste Online-Meeting der Bewegung. Dieses findet am 1. Februar um 20 Uhr statt. Anmeldungen sind möglich per Mail an rosendahlforfuture@gmail.com