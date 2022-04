Issing verabschiedet sich als Vorsitzender

Auch wenn wegen der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen – darunter das Schützenfest der Schützenbruderschaft St. Anna Höpingen – nicht stattfinden konnten, so freuen sich die Schützen darüber, dass sie dennoch im vergangenen Jahr ihre neue Schützenwiese einweihen und das Zelten der Schützenkinder durchführen konnten. Das geht aus einer Pressemitteilung nach einer Generalversammlung hervor, die die Schützenbruderschaft jetzt – nach zwei Jahren Zwangspause – gemeinsam mit der Kapellengemeinde Höpingen in der Gaststätte Mühlenkamp durchgeführt hat.

Für die Kapellengemeinde standen nach der Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden Antonius Wißmann Neuwahlen auf der Tagesordnung. Wißmann, der Zweite Vorsitzende Bernhard Regelmann und Schriftführer Ludger Splaning wurden wieder gewählt. Der Kassierer Hubert Wißmann ließ sich nach einem Dank für seine jahrzehnte lange Tätigkeit als Kassierer nicht erneut zur Wahl aufstellen – sein Amt übernimmt jetzt Andreas Damer. Sämtliche Wahlen erfolgten einstimmig. Ein weiterer Dank galt August Mühlenkamp, der sich seit über 20 Jahren um die Rasenflächen an der Kapelle gekümmert hat. Die Stelle des „Greenkeepers“ ist somit neu zu vergeben.

Für die Schützenbruderschaft hielt der Erste Vorsitzende Stefan Issing nach der Begrüßung einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2021. Nach dem Kassenbericht von Jochen Gerwing wurde der gesamte Vorstand entlastet. Der Verein freut sich zudem über die Neuaufnahme von zwölf Mitgliedern. Ebenso wie bei der Kapellengemeinde standen auch hier Vorstandswahlen auf der Tagesordnung: neuer Erster Vorsitzender ist Christoph Rötgermann. Er übernimmt das Amt von Stefan Issing, dem mit einem Präsentkorb und „Standing Ovations“ von den anwesenden Mitgliedern gedankt wurde. Als Zweiter Vorsitzender wurde Thomas Reers gewählt. Er übernimmt das Amt von Christoph Rötgermann. Kassierer Jochen Gerwing und Schriftführer Ludger Fernströning wurden wieder gewählt. Alle Wahlen waren einstimmig. Weitere Ämter sind nun wie folgt besetzt: Erster Beisitzer Karl-Heinz Reers, Zweiter Beisitzer Simon Heilers. Im Festausschuss sind Aaron Elies, Jürgen Thoms, Christian Thoms, Jonas Fleige und Simon Albers vertreten. Kassenprüfer sind Nils Thiemann und Max Meyerink.

Wie in den vergangenen Jahren auch werden die Höpinger Schützen den Nachbarverein Oberdarfeld beim Schützenfest unterstützen. Auch beim Maibaumaufstellen sind freiwillige Helfer im Einsatz. Weitere Termine für dieses Jahr sind der Maigang am 26. Mai sowie das Sommer- und Kinderschützenfest am 11. und 12. Juni. Das Schützenfest in Höpingen wird im kommenden Jahr vom 16. bis zum 18. Juni gefeiert.