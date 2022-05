Jubiläum nimmt konkrete Formen an

Darfeld

Der offizielle Gründungstag rückt immer näher. Nahezu exakt 100 Jahre ist es her, dass Turo Darfeld gegründet wurde. Konkret begann die nun ein Jahrhundert lange Historie des Sportvereins am 3. Juni. Entsprechend nehmen die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten immer konkretere Formen an. Länger steht bereits fest, dass der Verein sein 100-jähriges Bestehen im Rahmen einer Festwoche angemessen zelebrieren will. Den Startschuss machen soll dabei ein sogenannter Familientag, der am 14. August stattfindet. „Das Rahmenprogramm für unseren Auftakt hat mittlerweile immer mehr Gestalt angenommen“, berichtet Herbert Kortüm, 1. Turo-Vorsitzender.

Von Leon Eggemann