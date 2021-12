Jubiläums-Sause auf 2023 verschoben

Noch bei der Prinzenproklamation waren sie optimistisch, dass ihre Feierlichkeiten im Januar stattfinden können: Nun hat die Karnevalsgemeinschaft Holtwick (KaGeHo) ihren Büttnachmittag- und abend, der für den 22. Januar angesetzt war, coronabedingt abgesagt. Ursprünglich hätte bei einer Sause das 22-jährige Schnapszahl-Jubiläum, das eigentlich bereits in diesem Jahr angestanden hätte, gefeiert werden sollen. Stattdessen bleibt es erneut still rund um die fünfte Jahreszeit. „Aufgrund der steigenden Zahlen, der Belastung der umliegenden Krankenhäuser und der Infektionen der Kinder haben wir keine andere Wahl, als unser Jubiläum abzusagen“, schildert Carina Kampschroer, die als Prinzessin Carina I. gemeinsam mit Prinz Dirk I. die Holtwicker Jecken durch die diesjährige Karnevals-Session geführt hätte.

Zugleich macht die KaGeHo in einem Schreiben an ihre Mitglieder Hoffnung darauf, dass trotz des Ausfalls des Karnevalsfestes nicht vollständig auf die fünfte Jahreszeit verzichtet werden muss. „Nach Alternativen in Form von Videos und einem Karnevals-Tag im Frühjahr wird gesucht“, verrät Kampschroer. Nicht zuletzt, um den Tanzgarden und damit den rund 100 aktiven Tänzerinnen eine Gelegenheit zu bieten, ihre Choreografien zu präsentieren. Immerhin hätten diese in den vergangenen Pandemie-Jahren alles gegeben und der KaGeHo die Treue gehalten. „Daher haben sie es verdient, diese Tänze auch aufzuführen“, betont Kampschroer. Sie kündigt darüber hinaus an, dass die Tanzgarden im Januar – unter Beachtung der geltenden Corona-Regelungen – weiter trainieren werden, um die Gemeinschaft zu erhalten und die Session trotz allem mit tollen Tänzen abzuschließen.

Bis das Jubiläum im Januar 2023 nachgeholt werden soll, müssen die Karnevalisten angesichts der geplanten Alternativen wohl nicht ein komplettes Jahr auf sämtliche Aktivitäten der KaGeHo verzichten. Bereits klar ist, dass das Jubiläum weiter unter dem Motto „22 Jahre Karneval im Festzelt“ stehen wird – so wie es auch für das gestrichene Event angedacht war. „Alle Kostüme müssen also nur eine kurze Pause einlegen und können 2023 wieder rausgekramt werden“, so Kampschroer.

Sie hofft, ebenso wie Prinz Dirk I. und die weiteren Verantwortlichen in der Holtwicker Karnevalsgemeinschaft, erneut die Künstler und Tänzerinnen für die Veranstaltung im Jahr 2023 begeistern zu können. Schließlich soll die Jubiläums-Sause – besonders mit Blick auf die coronabedingte Zwangspause – angemessen gefeiert werden.