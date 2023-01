Jung und Alt im Ortskern vereinen

Was konkret vor Ort aus dem Boden gestampft werden soll, stellte im Anschluss Norbert Kessel, einer der KKRC-Geschäftsführer, vor. „Menschen werden immer älter, und irgendwo müssen sie untergebracht und versorgt werden. Es gibt verschiedene Arten, wie man alt werden kann“, erklärte dieser. Die Immobilienagentur setzt auf ein gemeinsames Konzept mit der „Fachplanung Pflege – Matthias Mört“ aus Ahaus. Ein Bauvorhaben wurde unter anderem bereits in Lette fertiggestellt. Zielsetzung sei dabei, Menschen im Alter möglichst lange fit zu halten – und gleichzeitig nicht vereinsamen zu lassen.

Gelingen soll dies mit einer Kombination aus betreutem Wohnen und einer Wohngemeinschaft. So streben die potenziellen Investoren im Erdgeschoss eines U-förmigen Gebäudes eine Wohngemeinschaft für Senioren mit Pflege-und Hilfebedarf an. Dort hätten die Bewohner ihren eigenen Individualbereich – geplant sind zwölf kleine Wohnungen in einer Größenordnung von circa 35 Quadratmetern. Hinzukommt ein gemeinsamer Wohnbereich sowie eine 24-Stunden-Betreuung, bei der Pfleger des Case Managements mit individuell anpassbaren Leistungen den Bewohnern zur Verfügung stehen. „Wir wollen Senioren damit den Wunsch nach Selbstständigkeit trotz ihrer Pflegebedürftigkeit erfüllen“, so Kessel. Man setzte auf ambulante statt auf stationäre Versorgung.

Im Ober- und Dachgeschoss soll derweil betreutes Wohnen ermöglicht werden. Hier sind 21 Wohnungen zwischen 50 und 65 Quadratmeter angedacht. „Für Senioren, die gerne am Gemeinschaftsleben teilnehmen und denen eine selbstständige Lebens-und Haushaltsführung möglich ist – mit der Möglichkeit auf ambulante und teilstationären Angeboten“, führte Kessel aus. Sollten die motorischen Defizite dann mit der Zeit womöglich zu groß werden, wäre die Wohngemeinschaft im Erdgeschoss eine Ausweich-Option.

Auf dem Areal soll aber nicht nur für Senioren Wohnraum entstehen. Zusätzlich sind weitere 14 Wohnungen für jedermann in einer Größenordnung von 75 bis 85 Quadratmetern in drei Baukörpern geplant. „Es gilt, alte Menschen im Ortskern zu halten, gleichzeitig den Ort aber auch nicht veralten zu lassen. Wir wollen Angebote auch für jüngere Menschen schaffen“, fasste es Kessel zusammen.

Erste positive Resonanz erhielt er aus den Reihen der Ausschussmitglieder. „Womöglich weckt das Projekt Interesse daran, dass sich in Holtwick wieder Arzt und Apotheke ansiedeln“, hoffte etwa Winfried Weber (Grüne) auf positive Nebeneffekte der Planungen.

Diese hängen derzeit allerdings noch in der Luft. „Gespräche wurden bereits vor dem Insolvenzverfahren geführt. Dieses erschwert den Vorgang nun etwas“, räumte Gottheil ein. Ende März sei diesbezüglich ein Termin im Amtsgericht Münster angesetzt. „Es handelt sich dabei um eine Gläubigerversammlung, wie sie in einem solchen Verfahren grundsätzlich stattfindet“, erläuterte Insolvenzverwalter Dr. Leo Schoofs auf AZ-Nachfrage. Hier gilt es, den Verkauf der Immobilie vorzubringen und absegnen zu lassen. Bis es so weit ist, muss hinsichtlich der Ortskern-Veränderung vorbehaltlich noch auf die Bremse getreten werden.