Kaufleute wollen sich einbringen

(ab). Das aktuelle Konzept der Veranstaltung „Rosendahler Herbstzauber“ (1. bis 3. September) sorgte bei der Generalversammlung des Werberings Osterwick für Diskussionen. Die Sitzung fand am Mittwochabend in Asbeck statt.

Der jetzige Planungsstand mit dem Lageplan sieht vor, dass sich das Hauptgeschehen rund um den Droste-Hülshoff-Weg, die Grundschule sowie die Sekundarschule abspielen soll. Hier fühlen sich einige Geschäftsleute außen vor gelassen. „Bei den Planungen wurde uns der Werbering zu wenig involviert“, kritisierte die Vorsitzende Nicole Wegmann und betonte aber, dass die Mitglieder die Idee des Dorffestes grundsätzlich unterstützen. Die Bedürfnisse der heimischen Betriebe und Werbering-Mitglieder seien nach ihrem Geschmack bisher aber zu wenig eingebunden worden. Die Kaufleute wünschen sich eine örtliche Aufteilung ähnlich wie beim Frühlingsfest, wo sich die Hauptstraße in eine Flaniermeile mit Ausstellern und Infoständen von Geschäftsleuten verwandelt. Die Lage der großen Bühne, Kirmes, Foodtrucks sowie des Weinfestes sei zu weit entfernt, um Laufkundschaft in die eigenen Geschäfte zu locken.

Henning Illerhues von der Gemeinde Rosendahl ist einer der Hauptorganisatoren des Rosendahler Herbstzaubers und war bei der Versammlung ebenfalls anwesend. „Wir wollen garantiert niemanden ausschließen“, betonte er. Er sagte, dass die Platzverteilung zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht fix sei. „Werbeflächen für Betriebe aus Rosendahl werden wir definitiv stellen können“, so Illerhues. Platz gebe es genug und man könne – je nach Interesse der Werbering-Mitglieder – eventuell noch auf die besagte Hauptstraße ausweichen. „Das hängt von den Anmeldezahlen ab“, rät Illerhues allen Gewerbetreibenden dazu, sich bei Interesse an die Gemeinde zu wenden. Verschiedene Mitglieder des Werberings konnten sich vorstellen, auf dem Rosendahler Herbstzauber vertreten zu sein, um Fachkräfte für den eigenen Betrieb zu akquirieren. „Wir würden begrüßen, wenn sich möglichst viele Betriebe mit einem Infostand beteiligen“, betonte Wegmann.

Illerhues empfahl, sich intensiv mit dem Konzept zu beschäftigen und sich bei offenen Fragen bei der Gemeinde zu melden. Die Planungen sind online unter rosendahl.de/herbstzauber einsehbar.

Im weiteren Verlauf der Sitzung sprach Nicole Wegmann das Thema einer möglichen Nachfolge für ihren Vorsitz an. Hier konnte allerdings noch keine Lösung gefunden werden. Der Werbering verblieb so, dass alle Mitglieder kontaktiert werden sollen, um eine mögliche Lösung zu finden. Der einvernehmliche Wunsch aller Anwesenden war, dass die Organisation von Veranstaltungen und Co. auf mehrere Schultern verteilt werden soll. Hier wurde eine erste gute Lösung gefunden, da sich einige Mitglieder zur Mithilfe bereit erklärten.

Apropos Veranstaltungen: Das Frühlingsfest wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Gemeinde habe sich aus den Planungen herausgezogen und der Werbering konnte dies aus den eigenen Reihen nicht stemmen. 2024 soll das allseits beliebte Frühlingsfest jedoch wieder stattfinden - dann mit gebündelten Kräften der Werbering-Mitglieder. Auch ein Weihnachtsgewinnspiel soll in diesem Jahr wieder organisiert werden.