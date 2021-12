Keine Einbußen bei der Kreativität

Mit einer liebgewonnenen Tradition müssen sie in diesem Jahr nicht erneut brechen. Zum mittlerweile 43. Mal können Ulli Gumpert und Manuel Winken von der Höpinger Spielewerkstatt wieder ihre selbstgefertigten Holz-Kreationen auf dem Weihnachtsmarkt im Rathaus-Innenhof von Münster anbieten. Im vergangenen Jahr fiel der gesamte Markt noch, bedingt durch den damaligen Corona-Lockdown, ins Wasser. Nun ist das Duo zurück in der Domstadt. Von einem normalen Jahr kann dennoch nicht die Rede sein.

Denn obwohl sie nun wieder ihrem traditionellem Weihnachtsgeschäft nachgehen können, wirken die Folgen der Pandemie noch immer nach. „Die Auswirkungen der Materialknappheit sind bei uns deutlich zu spüren“, schildert Ulli Gumpert. Schrauben, Farben, Papier und ganz besonders Holz – der gesamte Markt hat ordentlich angezogen. „Im Vergleich zum Vorjahr sind wir zum Teil beim dreifachen Materialpreis im Vergleich zum Vorjahr“, staunt Manuel Winken. Das hat sie allerdings nicht davon abgehalten, die Spiele-Produktion aufrecht zu erhalten. „Glücklicherweise haben wir schon im Frühjahr auf Vorrat eingekauft. Damals waren die Preise noch nicht auf die Höhe gestiegen, wie es jetzt der Fall ist“, verrät Gumpert. Mit Weitsicht wurden so Schlimmeres verhindert.

Keine Einbußen hinnehmen mussten sie , trotz der Materialkosten-Explosion, im kreativen Bereich. Ganz im Gegenteil: So wurden im Laufe des Jahres die verschiedensten Neukreationen in der Spielewerkstatt entwickelt. „Meistens entstehen sie beim kreativen Kaffeetrinken“, lacht Gumpert. Haben er und Winken einen Geistesblitz, so wird die neue Idee sofort in die Tat umgesetzt. „Wir haben ja die Mittel, um gleich loszulegen“, schmunzelt der 70-Jährige. Zumal sich die finale Spiel-Idee erst im Arbeitsprozess herauskristallisiert.

Unter den vielen Neuheiten hat es den beiden kreativen Köpfen besonders das Spiel „Wörpel“ (plattdeutsch für Würfel) angetan. „Das Roulette für Münsterländer“, wie es Gumpert liebevoll nennt. Schließlich gewinnt das Spiel die Person, die den besten Riecher hat, welche Augenzahl ihr Würfel anzeigt. Eine weitere Neuheit ist das eigens entwickelte Spiel „Fliegende Würfel“ – hier hält der Name, was er verspricht.

Exemplare beider Gesellschaftsspiele haben sich bereits verkauft. Immerhin hat die Suche nach den passenden Weihnachtsgeschenken drei Wochen vor Heiligabend längst begonnen. „Für einen Ansturm sind wir gewappnet, wir haben genug produziert“, hat Winken keine Angst, dass die Spielewerkstatt bald mit seiner eigene Materialknappheit zu kämpfen hat. Davon können sich Interessierte nicht nur auf dem münsteraner Weihnachtsmarkt einen Eindruck machen. Auch in Höpingen selbst kann über die Internetseite der Spielewerkstatt ein Termin vereinbart werden. Vor Ort kann dann, wie schon im Vorjahr, in die kreative Welt der Holzarbeiten eingetaucht werden.