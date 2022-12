Kiepenkerl feiert sein Comeback

Um exakt 10.18 Uhr war der Moment gekommen: Langsam und behutsam nähert sich die Bronzefigur – am Trecker befestigt – dem Sandsteinsockel, ehe sie endlich aufsetzt. „Der Kiepenkerl ist wieder da“, verkündet Gregor Deitert mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Da war der 1. Vorsitzende des Osterwicker Heimatvereins in bester Gesellschaft. Zahlreiche Mitglieder und ehrenamtliche Helfer waren vor Ort. Einerseits um die letzten Vorkehrungen vor der Installation der Statue zu treffen, andererseits um einen ersten Blick auf den neuen Kiepenkerl zu werfen.

Der Moment, als der Kiepenkerl an seinen rechtmäßigen Platz zurückkehrt: Um exakt 10.18 Uhr war es so weit.

Am 11. September 2021 fiel auf, dass noch immer Unbekannte dessen Vorgänger – eine Bronzefigur, die 2003 zwischen Pfarrkirche und dem ehemaligen Hotel „Zur Post“ aufgestellt wurde – entwendet haben. Nun grüßt der Kiepenkerl wieder vorbeikommende Auto-, Radfahrer und Spaziergänger entlang der Ortsdurchfahrt. Ein Osterwicker Wahrzeichen feiert sein Comeback.

Dieser Rückkehr ging ein wochen- und monatelanges Engagement seitens des Heimatvereins voraus. Seinerzeit war zunächst angedacht, einen Ersatz aus Eichenholz auf den vorerst leeren Sockel zu platzieren. Eben eine solche Figur aus Eichenholz hatte bereits seit 1979 vor Ort gestanden, ehe sie von der Bronzestatue abgelöst wurde. „Ein neuer Guss aus Bronze schied zunächst aufgrund der hohen Kosten aus“, erinnert sich Deitert. Bei einer Verdopplungs-Spendenaktion der Sparkasse Westmünsterland hat der Heimatverein daraufhin um Spenden gebeten, um einen Ersatz finanzieren zu können. Es folgten weitere bereitwillige Helfer, die die Finanzierung auf mehrere Schultern möglich machten. So haben die Rosendahler Bürgerstiftung sowie die Sparkasse Westmünsterland jeweils ihre Unterstützung zugesichert. Einen weiteren Zuschuss in Höhe von 1000 Euro liefert die Gemeinde Rosendahl. Für den Neubau sowie die Herstellung der Bronze-Figur belaufen sich die Kosten auf knapp 23 000 Euro. Dank einer Finanzspritze in Höhe von 16 000 Euro aus dem Leader-Fördertopf und Eigenmitteln von 4000 Euro hat der Heimatverein die benötigte Kostensumme akquirieren können.

Genügend, um auch den mittlerweile stark in Mitleidenschaft gezogenen Sockel, auf dem der Kiepenkerl einst thronte, zu erneuern. Ein Sandsteinsockel verleiht dem Wahrzeichen nun einen neuen Anstrich. Während dieser bereits Ende September entsprechend vorbereitet wurde, ließ der Kiepenkerl noch etwas auf sich warten. In der Glockenmanufaktur Petit & Edelbrock in Gescher wurde die Figur zunächst aus Wachs nachmodelliert, ehe es ans Eingemachte ging. Nun also ist er wieder da: „Ein Dank gilt allen Unterstützern und Helfern, ohne die das Projekt nicht möglich gewesen wäre“, betont Deitert. Währenddessen wird der Kiepenkerl auf dem Sandsteinsockel befestigt und fest verankert. „Den kriegt hier keiner mehr raus. Und wir hoffen, dass es auch niemand versucht“, schmunzelt der 1. Vorsitzende. Immerhin sollen sich die Osterwicker nicht nur in den kommenden Jahren, sondern ganze Generationen lang am munter grüßenden Kiepenkerl erfreuen.