Darfeld

Besonders zu Beginn des neuen Jahres ist die Motivation bei vielen riesig, sich öfter mit Sport fit zu halten. Im Laufe der Zeit geraten so manche Neujahrsvorsätze in den Hintergrund. Einen zusätzlichen Ansporn, die gesetzten Ziele in diesem Jahr weiter zu verfolgen, bietet eine ganz besondere Laufchallenge unter dem Motto „Wir laufen für Uganda“ im kommenden Februar. Daniel Schubert, einer der Organisatoren, erklärt: „Über den ganzen Monat bewegen und durch Laufen oder Nordic Walking Kilometer sammeln für den guten Zweck, das möchten wir auch in diesem Jahr.“

Von Martina Hegemann